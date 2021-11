SECTOR NO URBANIZABLE SE REALIZARON 21 DESARMES VOLUNTARIOS Y 2 CON RESISTENCIA EN LOS SECTORES ALTOS

“Queremos agradecer desde el municipio el acompañamiento del gobierno provincial y de la Policía Provincial a las acciones que debemos llevar adelante. Esta coordinación es fundamental para evitar situaciones de violencia” expresó Mauricio Neubauer. Hoy, a las nueve y media de la mañana, una cuadrilla municipal junto a varios a la policía provincial se apersonó en la ocupación ilegal que comenzó este fin de semana a unos 300 metros de la entrada del Dos Banderas capitalino. “El lunes, nos habíamos enterado por denuncias de vecinos de la zona, que un grupo de personas comenzaron a ocupar un predio comunal, por lo que el municipio ordenó un relevamiento en el que se detectaron 17 construcciones, y luego se dialogó con sus ocupantes para ver cuál era su situación. Finalmente, en esa jornada, se negaron al desarme y la asistencia municipal”, explicó el funcionario municipal. Y prosiguió: “Ayer, en virtud de la normativa vigente, las cuadrillas municipales se dirigieron al lugar para atender a la situación junto a la Policía Provincial, pero no se pudo proceder porque hubo situaciones que podían tornarse violentas y, tras dialogar con la Jefatura de dicha fuerza, acordamos que nos suministraran más agentes para que se pudiera llevar adelante el operativo de manera ordenada”. Finalmente, hoy a las 09.30 horas, se procedió a 23 desarmes, donde en solo dos casos “hubo alguna situación de violencia por parte de los ocupantes, pero logramos contener a los vecinos y hacer 21 desarmes voluntarios”, manifestó Neubauer y recordó que “hay un fallo del Superior Tribunal de Justicia que obliga al municipio y a sus funcionarios a custodiar y resguardar los bienes fiscales de la ciudad e insta a la Policía a asistir al personal que vaya a proceder al desarme”. Asimismo remarcó que “como hablamos de una custodia de bienes públicos no es necesaria una orden judicial, como lo es en el ámbito privado” y aseguró que “cualquier funcionario que no cumpla puede ser denunciado por los ciudadanos”. “Son situaciones que se pudieron atender por el trabajo que viene haciendo la Municipalidad, incluso se los ha invitado a resolverlo en el Municipio de forma ordenada y porque el personal policial estuvo a la altura de las circunstancias y no hubo heridos. Si un detenido que se agredió con la policía, lo cual tiene que ver con un delito y no con el tema municipal”, dijo el subsecretario y subrayó que “los ocupantes admitieron que jamás se habían acercado al municipio, donde tenemos un programa de tierras y otro de contención social, sino que ya vinieron con el ánimo de ocupar el lugar”.