PRESENTACIÓN ANTE EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN MUNICIPAL CALDERÓN: “LA PANDEMIA IMPACTO MUCHISIMO Y ES NECESARIO RECONSTRUIR DESDE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA”

Acompañada del equipo de la Secretaría destacó en el inicio la necesidad de contextualizar la cultura y la educación en un contexto de la pandemia y post-pandemia. Destacó el trabajo multicultural en territorio, la visibilización y acompañamiento a la producción cultural en la ciudad y el fortalecimiento de la educación, como premisas indicadas por el intendente Vuoto.

Remarcó la multiculturalidad de Ushuaia, los diferentes grupos poblacionales de la comunidad que se ven reflejados en el calendario de eventos aprobados por ordenanzas y subrayó que “fue en esa diversidad donde encontramos la fortaleza en la pandemia y salimos al territorio, con los diferentes hacedores culturales de la ciudad; quienes no sólo producen su arte sino que viven de él y la pandemia los impactó mucho”.

“Además del acompañamiento de todas las áreas municipales, hubo un gran trabajo de parte del Gobierno nacional para reforzar a través de becas y subsidios para los y las artistas que, en muchos casos, no tenían un plato de comida sobre su mesa”, expresó Calderón quien afirmó que “buscamos en el 2022 fortalecer esos lazos porque fueron dañados y es necesario repararlos”.

Calderón planteó la “consolidación de una agenda cultural anual, donde se ponga en valor y promuevan las diversas tradiciones y costumbres de nuestro pueblo; muchos hacedores de cultura tienen su casa y su taller en el mismo lugar; tendremos que pensar en un corredor cultural para potenciarlo en el turismo”. Agregó que “se busca fomentar el uso de las redes como espacio de difusión y promoción de culturas” y destacó el equipo de trabajo de la Secretaría con la producción en distintos formatos realizados por el área.

En tal sentido afirmó que “Contacto-Cultura tiene que ver con mostrar a nuestros hacedores de cultura, que comenzamos a hacer en tiempos de pandemia y aislamiento, donde se mostraba el hacer de vecinos y vecinas, sea en gastronomía, música o danza; fue producido por el personal de Cultura, se empezó a desarrollar este contenido y se logró reconocer a nuestros vecinos”.

“El otro producto fue ‘Cultura Visual’, donde pudimos difundir el trabajo de tatuadores, escultores, artistas y artesanos que pudieron mostrar su arte en la página de la Secretaría, contar su historia, su desarrollo, motivar, inspirar y dar a conocer; lo que también nos permite tener un archivo de nuestros hacedores”, agregó.

La Secretaria de Cultura y Educación indicó que “las capacitaciones y eventos por zoom con ciclos sobre como el de Malvinas, en un trabajo con los veteranos y con la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, Asuntos Antárticos y Malvinas” y también “Ushuaia Sonidos del Tiempo”, un podcast, contenido para las redes, con la recreación de las distintas historias”.

Agregó que “el Paseo de las Rosas ha sido puesto en valor patrimonial por esta gestión y así lo han confirmados los vecinos y vecinas, con los recorridos temáticos que iniciamos en la anterior Navidad, con las muestras al aire libre como la última de Anne Chapman, con el trabajo muy grande e importante del área de muralismo; con las casas históricas, con la apertura del museo de la Escuela N°1 que fue muy bien recibido”.

Calderón resaltó “la formación nacional con más de 30 nuevos Gestores Culturales capacitados, como así también en los programas Cultura Solidaria, Fortalecer, DesarrollAR de impronta muy municipalista, que trabajamos con Tolhuin y Río Grande”.

En materia de Educación destacó la puesta en marcha del programa Filomena Grasso, “pensado para 500 niños y niñas, trabajado en conjunto con Asociaciones y puntualmente con diferentes gremios y la Mesa Sindical, en sectores que necesitaban de acompañamiento. Empezamos con burbujas y hoy casi tenemos presencialidad plena, entregando kits escolares a niños y niñas. Hemos hecho un avance enorme”.

“En cuanto a las Escuelas Experimentales sostienen un trabajo por demás destacable con una fortaleza en lo vincular y nuestra Carta Orgánica favorece esta diversidad y hoy tenemos un Instituto Terra Nova, que esta semana entregamos la validez del título a nivel nacional, es el segundo en el país. Los próximos egresados tendrán un título municipal, lo que es un orgullo para nosotros”, destacó como así también el fortalecimiento con la entrega de netbooks del Conectar Igualdad.

Destacó también el trabajo del área operativa y creativa, con once espacios a cargo, con el apoyo y asistencia permanente que hacen a las distintas expresiones.