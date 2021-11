JUEGOS DE LA ARAUCANÍA: ESTE JUEVES SE DESARROLLA LA ÚLTIMA JORNADA DE COMPETENCIA EN USHUAIA

EN LA JORNADA DEL MIÉRCOLES LOS RESULTADOS FUERON:

Gimnasio Ana Giró (Femenino):

FASE DE GRUPOS:

NEUQUÉN vs LA PAMPA: 1 – 3 – Parciales: 25/20 – 18/25 – 19/25 – 23/25.

CHUBUT vs RIO NEGRO: 3- 1 – Parciales: 25/10 – 25/18 – 25/21.

SEMIFINAL (Femenina):

CHUBUT vs SANTA CRUZ: 3 -1 – Parciales: 25/16 – 25/20 – 25/20.

Gimnasio Petrina (Masculino):

NEUQUEN vs SANTA CRUZ: 2 – 3 – Parciales: 25/18 – 25/22 – 19/25 – 20/25 – 14/16.

LA PAMPA vs CHUBUT: 3 – 1 – Parciales: 17/25 – 25/19 – 25/20 – 26/24.

Gim. Polivalente:

FASE DE GRUPOS:

TDF vs SANTA CRUZ: 3 – 1 – Parciales: 25/22 – 22/25 – 25/19 – 25/23.

TDF vs RIO NEGRO: 3 – 1 – Parciales: 23/25 – 25/18 – 28/26 – 26/24.

SEMIFINAL (Masculina):

TDF vs RIO NEGRO: 0 – 3 – Parciales: 18/25 – 25/20 – 25/17.

AGENDA VOLEY DIA 4° JUEVES – SEDE USHUAIA

GIMNASIO POLIVALENTE: 09:00 – NEUQUEN vs RIO NEGRO (5° Y 6° puesto masculino)

GIMNASIO POLIVALENTE: 11:00 – SANTA CRUZ vs TDF (3° Y 4° puesto masculino)

GIMNASIO POLIVALENTE: 14:00 – LA PAMPA vs CHUBUT (Final masculina)

GIMNASIO ANA GIRÓ: 09:00 – RIO NEGRO vs TDF (5° y 6° puesto femenino)

GIMNASIO ANA GIRÓ: 11:00 – SANTA CRUZ vs NEUQUEN (3° Y 4° puesto femenino)

GIMNASIO ANA GIRÓ: 16:00 – CHUBUT vs LA PAMPA (Final femenina)