Exclusivo: El Proyecto de decreto que propuso Tierra del Fuego, pedía expresamente que la prorroga fuera hasta 2073.

Por Armando Cabral

Rio Grande 08/11/2021.- Así como dimos a conocer en exclusiva el decreto 727/2021, del poder ejecutivo nacional prorrogando el subregimen de promoción industrial por 15 años con opción a otros 15, hoy publicamos el proyecto de ese decreto que fuera elevado por las autoridades provinciales y que no fue tomado en cuenta por el gobierno nacional. Como se podrá ver, en el mismo no se menciona el tema autos, no se dio a la provincia el poder de controlar los fondos del fideicomiso formado por las empresas, en ningún párrafo se menciona la exclusión de las empresas textiles y tampoco se tuvo en cuenta la integración de la Comisión del Área Aduanera Especial. Como dice el titulo de la nota sobre el decreto 727, iba a haber sorpresas y las hubo, por eso aquí están los dos decretos para que los lectores los vean y comparen.