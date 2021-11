Este martes de cumplen 15 años de la Jura de la Carta Orgánica de Rio Grande.

Mañana se cumplirán 15 años de la Jura de la Carta Orgánica del Municipio de Rio Grande, cuyas sesiones se llevaron a cabo en la sala de reuniones del Museo Virginia Choquitel. Esta jura fue concretada el 30 de noviembre de 2006,

27/09/2006 En el día de hoy la Comisión de Tratamiento Permanente de la Carta Orgánica Municipal comenzó a implementar el trabajo en doble turno para avanzar sobre los diferentes artículos de la Carta Orgánica. Sobre el cierre de la reunión los Concejales de la ciudad visitaron la Convención. A las 11 de la mañana comenzó la reunión de la Comisión, en las instalaciones del Museo Municipal presidida por el presidente de la Convención Jorge Martín y la presencia de los Convencionales Graciela Bozac; Abel Cóccaro; Verónica De María; Arturo Andrade; Andrea Barra; María Ester Martínez; Gabriel Pluis; Gabriel Clementino; Rosa Delia Weiss Jurado; Mario Ferreyra y Hugo Asnard.

Durante el debate se logró consensuar los artículos desde el 40 al 52 y quedaron pendientes para la tarde lo referido a Desarrollo Urbano y Régimen Económico. Si bien estos temas ya habían sido abordados por los Convencionales, hoy se aprobó la redacción que sería la más apropiada y que luego será remitida a la Comisión Redactora.

En el día de hoy se observó la particularidad de que todos los artículos fueron avalados por el voto unánime de todos los presentes y el que mayor debate exigió fue el referido a Salud dado que la redacción propuesta no especificaba cuales eran las competencias del Municipio sobre este punto.

Desde la UCR se propuso que al respecto se especifique que la misma debía ser referida a la “atención primaria de la Salud a los efectos de evitar interpretaciones erróneas sobre las responsabilidades futuros del Municipio.

La iniciativa fue bien recibida por el resto de los Bloques por lo que se acordaron las modificaciones correspondientes y luego se aprobó por unanimidad.

Los temas que recibieron respaldo hoy son, además de Salud; Deportes y Recreación; Consumidores y Usuarios; Desarrollo local; Turismo; Cooperativismo; Servicios Públicos; Seguridad Pública; Defensa Civil; Bomberos Voluntarios; Ciencia y Tecnología; Entes y Organizaciones; y Vecinalismo.

El debate se trabó, luego, en el artículo 53 referido a Planeamiento y Desarrollo Urbano dado que el Convencional Hugo Asnard mencionó modificaciones de última hora por lo que se acordó que se disponga la redacción apropiada para que por la tarde se retome la discusión sobre este punto.

Visita de los Concejales

Poco antes de que finalice la reunión se hicieron presentes en el Museo de la Ciudad el Intendente, en ejercicio, Juan “Pipo” Rodríguez; el Presidente, a cargo, del Concejo Deliberante; José Ojeda y los Concejales María Paz; Miriam Bodyagian; y María Paula Fiorito quienes asistieron a la Convención en carácter informal y a los efectos de presenciar la reunión que llevaban adelante los Convencionales.

La Jura dela Carta Organica.

Primero juró el entonces intendente y constituyente Jorge Luis Martin y luego los convencionales constituyentes que fueron Abel Cóccaro (PUL); Arturo Andrade (MPF); Mario Ferreyra (PUL); Graciela Bozac (PUL); Hugo Asnard (UCR); Mabel Caparrós (PJ); Andrea Barra (PJ); Gabriel Clementino (UCR); María Esther Martínez; Gabriel Pluis; Verónica de María (ARI) y Fabiana Ríos (ARI). La convencional Rosa Delia Weiss Jurado estuvo ausente por cuestiones personales.

Una carta orgánica es un documento que recoge las diversas normas que organizan el funcionamiento económico, político e institucional de un municipio. Se dice que la carta orgánica es la ley fundamental de esas divisiones administrativas debido a que establece los principios que gobiernan su sistema.

La edil del MPF hizo un balance de lo que quedo de la Carta Orgánica que ella suponía que se iba a redactar y se mostro en desacuerdo con la norma máxima que regiría los destinos de esta ciudad. Paz sostuvo que se le quito libertad al cuerpo, se lo amordazo y destaco que esta ciudad se merecía una mejor Carta Orgánica, insistió en que algunos convencionales querían desaparecer al concejo.

La pregunta esta referida a las denuncias presentadas en el mes de diciembre de 2006 por la convencional del ARI Fabiana Rios, quien confirmo que al menos 5 artículos que aparecían en el texto que se estaba distribuyendo en ese momento, no eran los que se habían votado en las sesiones. tanto el resto de los convencionales, que la habían jurado pocas horas antes como, el propio presidente de la Convención, no emitieron opinión alguna y hasta el momento no se sabe con cual de las dos normas se rige la ciudad. La que se imprimió que tienen características poco serias o la que se voto en sesiones que aun no se imprimió. Al respecto a continuación exponemos algunos conceptos del entonces convencional Arturo Andrade a quien por este tipo de actitudes, el abogado Osvaldo López le solicitó la expulsión del Concejo Deliberante por inhabilidad moral. Andrade dijo en aquel momento “El MPF pensó en grande”