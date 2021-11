El fiscal Eduardo Urquiza desestimó del denuncia por hechos de violencia presentada contra el legislador Emmanuel Trentino

«A mí no me protegió nadie, hoy hace una semana -por el día de ayer-que estuve hablando con el fiscal, un día 3 horas, y otro día, 4 horas, yo no estoy enojada, estoy segura y muy tranquila, y se lo dije al fiscal y desde entonces estoy cuidada por familiares y amigos», explicó la denunciante.

«No he hablado de nadie, di una nota para explicar, no tengo respaldo de un partido político, no estoy militando para nadie, yo no pago los medios, no tengo banca, no tengo medios contratados para eso, y hoy además estoy sin trabajo. Mi garantía en mi palabra en los medios

«Hoy les tengo que decir mujeres, silben bajito, portense bien, no enojen a ningún político por lo menos en esta antesala de elecciones, porque sino, no se entiende nada y me hago cargo de lo que digo», dijo con malestar.