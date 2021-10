Reunión con la Secretaría de Desarrollo Social Lassalle pidió información sobre cómo van a ejecutar 160 millones de pesos en los últimos tres meses del año

Rio Grande 11/10/2021.- Los ediles se reunieron con la Secretaría de Desarrollo Social a los efectos de continuar analizando el proyecto de presupuesto 2022. Al respecto el concejal Lassalle indicó que es un “presupuesto equilibrado para la cartera, pero tenemos que pensar este presupuesto con la coyuntura socioeconómica que estamos viviendo, y que puede llegar a venir”. Asimismo el edil indicó que “a tres meses de finalizar el año todavía no se han ejecutado160 millones de pesos en un área tan sensible como Desarrollo Social por lo cual hemos solicitado que nos brinden información respecto de cómo lo van a ejecutar, teniendo en cuenta que tienen proyectado para este año un presupuesto de 440 millones”.

Continuando con la discusión del proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2022, los Concejales recibieron a la secretaría de secretaria de Desarrollo Social, Silvana Angelinetta, que tiene proyectado para el próximo año un presupuesto superior a los 670 millones de pesos.

El encuentro fue presidido por el titular de la comisión de Presupuesto, concejal Hugo Martínez, y del mismo participaron los concejales Walter Abregú, Javier Calisaya, Diego Lassalle, Walter Campos y Cintia Susñar, mientras que el Municipio estuvo representado por la titular de la cartera de Desarrollo Social, Silvana Angelinetta, y su equipo, por lo que de esta manera los ediles continuaron con la discusión del proyecto de presupuesto del próximo año presentado por el Ejecutivo Municipal.

Durante la reunión la funcionaria municipal expuso sobre las diferentes áreas que tiene a su cargo y las múltiples actividades que se desarrollan en el ámbito de dicha secretaría a través de asistencia social, asistencia familiar, cultura, promoción social, etc., siendo que tienen proyectado para el próximo año un presupuesto de más de 670 millones de pesos.

En este mismo sentido informó que un 16% de la población recibe asistencia alimentaria, mientras que durante los meses de abril a noviembre han entregado 1300 becas a estudiantes secundarios por un monto de 2500 pesos por beca y 1300 becas para nivel superior por un monto de 3500 pesos por becas.

Al respecto el concejal Diego Lassalle señaló que “en primera medida conocer los números y porcentajes de cada una de sus áreas nos permite a nosotros también saber adónde fue dirigido lo presupuestado de este año 2021, lo cual nos ayuda a entender determinadas decisiones, pero sobre todo nosotros que somos los generadores de nuevas normas para la comunidad fortalecer esas decisiones y bien acompañarlas”.

“Entonces saber esos porcentajes de ayuda y colaboración tanto en becas estudiantiles, módulos alimentarios, es sumamente importante poder conocerlo para seguir proyectando para el 2022”.

En cuanto a las becas señaló que “siempre debemos estar pensando que la actualización de los montos tiene que ver con la inflación, dado que si sube el presupuesto municipal, también debe subir la colaboración en estos programas que tienen que llegar directamente a los bolsillos de los estudiantes riograndenses, dado que siempre que uno habla de becas es un apoyo escolar, y si bien la educación es gratuita, también es importante que las familias se sientan contenidas y que el Estado este acompañando de manera económica la educación y la formación de sus hijos”.

El edil también se refirió al pedido de información de algunos números realizado a la funcionaria municipal manifestando que “básicamente los números mandan, los números te van pasando la información en el cual si hay alguna duda hay que preguntar, y por supuesto que el Municipio tiene la responsabilidad de dar esa respuesta para que la Municipalidad sepa adónde va ese dinero, entonces si nosotros vemos que no se han ejecutado 160 millones de pesos en un área tan sensible como Desarrollo Social, donde hay tanta necesidad, donde hemos atravesado una pandemia, donde muchos comerciantes han puesto sus voces respecto a lo que ha sufrido el sector y necesitaban acompañamiento municipal, y así a otras áreas del quehacer municipal, nos parecía sumamente importante poder saber cómo iban a ejecutar esos 160 millones de pesos en estos tres meses que nos quedan para finalizar el año de un presupuesto de 440 millones de pesos proyectado ¿ara este 2021”.

Por tal motivo hemos “solicitado un informe desde el bloque Forja con respecto a este tema porque es muy importante saber lo proyectado a diciembre de este año”, dijo.

Por ultimo Lassalle sostuvo que “a medida que van avanzando los Ejecutivo, y cada una de sus áreas, comienzan a ver nuevos programas y nuevas proyecciones de programas en el cual se van sumando personal capacitado para llevar adelante esos programas, la inflación tiene mucho que ver, siempre se estipula entre un 20-25% anual, sabemos que puede ser más, y es más, pero siempre se utiliza ese piso para hacer los nuevos presupuestos, pero todos aspiramos a tener un mejor país, un Río Grande mejor, y eso con mayor fuente de trabajo, que las bolsas comunitarias y este 16% de la población que recibe el acompañamiento de bolsas comunitarias pase a un 14%, 12%, 10% hasta que el Ejecutivo municipal no tenga que pensar en una ayuda de modulo alimentario porque tiene que alimentar a la comunidad, entonces todos pensamos y queremos que eso vaya sucediendo, lamentablemente este es un proceso muy lento, estamos en un país muy difícil, pero todos tenemos el deseo de que vamos a salir de la realidad que estamos viviendo, entonces no veo un escollo para la suba del presupuesto para Desarrollo Social, lo vimos con Salud, y lo vamos a ver con todas las áreas, pero particularmente a Desarrollo Social es un presupuesto acorde a la cartera, y tenemos que saber respecto de esos 160 millones de pesos que todavía no han sido ejecutados”, concluyó Lassalle.