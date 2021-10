“Poner el trabajo en el centro es la única forma verdadera y sostenible de integración social y económica”, destacó Paula Altavilla, Presidente del 57° Coloquio IDEA

Buenos Aires, 13 de octubre de 2021 – Bajo el lema “Logremos una Argentina sostenible” esta mañana comenzó el 57° Coloquio IDEA organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). La propuesta de este año ubica al empleo privado formal en el centro de la conversación para potenciar la integración social, el crecimiento y desarrollo del país en el largo plazo.

Paula Altavilla, Vicepresidente 2° de IDEA, Presidente del 57° Coloquio y Country President Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric, dio la bienvenida a los presentes: “Proponemos cambiar el eje de la conversación, dejar de hablar del pasado para empezar a pensar en el futuro. Abandonar la nostalgia de lo que podemos ser para proyectar lo que podemos hacer. Estamos en un momento crucial en Argentina. Necesitamos decidir qué hacer con nuestro tiempo: podemos decidir hacer lo mismo que hasta ahora o ser la generación que cambie la tendencia y que Argentina vuelva a ser un país de oportunidad. ”

La edición del 57°Coloquio IDEA del 2021 está atravesada por cinco ejes que se desprenden de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para el 2030: Desarrollo económico sostenible, Confianza para la inversión y educación para el desarrollo, Ecosistemas dinámicos, Innovación y Sostenibilidad.

Desarrollo económico sostenible

En el panel “La postpandemia y las nuevas oportunidades en la economía global”, Ricardo Haussman, Director of the Growth Lab, Professor of the Practice of International Political Economy, Harvard University destacó “Si queremos trabajo sostenible va a tener que ser en el sector privado. Se tiene que pagar por su propio valor, que paguen por el valor que generan, no por el pago de impuestos. Y para eso necesitan adoptar tecnología, pero no es algo que pueda hacer solo el sector privado. Entonces se necesita un trabajo conjunto. Cada actividad privada depende de bienes públicos también”.

Luego, Santiago Bulat, Economista Jefe de IDEA, presentó en el panel “El gran desafío argentino: generar empleo” tres propuestas concretas para la generación de trabajo argentino. La creación de un régimen laboral de emergencia, mejoras en el sistema actual y cambios institucionales para adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral son algunas de las medidas pensadas para potenciar el desarrollo económico del país mediante consensos y acuerdos entre todos los actores sociales.

En la misma línea, Martín Guzman, Ministro de Economía de la Nación, resaltó: “Consideramos que la actividad privada es fundamental para una economía de mercado que funcione bien y que la generación de empleo privado constituye en ese esquema un objetivo fundamental. Ambos sectores deben trabajar de la mano”.

A continuación, los economistas Emmanuel Alvarez Aguis y Hernán Lacunza analizaron la situación económica actual y profundizaron en la necesidad de generar consensos y políticas para el desarrollo de industrias nacionales.

Por último, Paula Altavilla; Alexandre Roig, Presidente del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); y, Jorge Sola, Secretario de Prensa y Comunicación de CGT conversaron sobre la necesidad de reordenar el territorio nacional. “Reorganizar el trabajo partiendo de un principio de realidad. Queremos que se cree empleo privado pero hay que ser creativos y asumir la realidad productiva existente, como la economía popular”, explicó Roig.

En el segundo bloque, Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Sin educación no hay trabajo. Sin educación no hay libertad. Y sin libertad y sin trabajo no hay desarrollo” y citó a Juan Bautista Alberdi: “dijo que gobernar es poblar. Creo que hoy gobernar es educar.”

Confianza para la inversión y educación para el desarrollo

La confianza en los inversores es necesaria para la creación de nuestros puestos de trabajo . En este sentido, el fortalecimiento de nuestra calidad institucional, la generación de diálogos genuinos y las reglas claras en el largo plazo se presentan como los pasos a seguir para lograr un país sostenible.

El panel “Fortaleciendo la calidad institucional” contó con la participación de Delia Ferreira Rubio, Presidente de Transparencia Internacional; Alberto Garay ; y, Brenda Puig, Líder de la Red de Abogados de Empresa de IDEA y Legal Sr. Director de Mercado Libre. “La democracia es esencial para la estabilidad mundial, además de, a nivel local, la protección de los derechos de todos los ciudadanos”, señaló Ferreira Rubio.

La educación para el trabajo debe ser prioridad para lograr una Argentina sostenible. El capital humano, es una de las grandes ventajas competitivas en esta era de conocimiento y transformación digital. En este sentido, María Laura Alzúa, Sub-Directora del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, UNLP; Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group; Sara García, Secretaria General Nacional de AMET (Asociación del magisterio de enseñanza técnica); Daniel Herrero, Vicepresidente 1° de IDEA y Presidente de Toyota Argentina; y, Ignacio Ibarzábal desarrollaron el panel “Educación: tragedia u oportunidad”.

“La mayor deserción por la pandemia fue en la escuela media, en los últimos años del secundario, lo que es una condena laboral importante a futuro. Hay que ver cómo traerlos de nuevo a la escuela; una es la ayuda económica para las familias pero hay que tener en cuenta que la currícula está fuera de tono con lo que se necesita para que adquieran habilidades para insertarse en el mundo laboral. Hay que replantear la currícula para que sea atractiva”, explicó Alzúa.

“La revolución tecnológica va a dar muchos más puestos de trabajo, no nos va a quitar, pero tenemos que estar capacitados para eso que viene.”, agregó Herrero.

Mañana, durante el segundo día del 57° Coloquio IDEA, se abordarán los ejes: Ecosistemas Dinámicos y Sostenibilidad, el cual abarca las temáticas de cambio climático, integración social y diversidad.

