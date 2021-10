Melella aclaró la situación para el sector textil en la ampliación del subrégimen

Por Armando Cabral

Tolhuín 21/10/2021.- Le recordó que tienen hasta el 2023 para hacerlo. Ante la preocupación en el sector textil porque podrían ser “discriminados” en la ampliación del subrégimen industrial, el gobernador Gustavo Melella aclaró que dicho sector “está enmarcado dentro de la prórroga del subrégimen industrial, pero con condiciones distintas”. Observó que “hay ciertos procesos productivos que vienen siendo cuestionados desde hace tiempo porque no generan valor agregado, no generan mucha mano de obra, no generan mucha inversión y, en algún caso, no aportan a la claridad de los procesos productivos y administrativos”, disparó.