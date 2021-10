Mañana comienza el 57° Coloquio IDEA

Buenos Aires, 12 de octubre de 2021- El 57º Coloquio IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) se llevará a cabo desde el 13 hasta el 15 de octubre entre las 7:30 y 14 hs de manera presencial en el Centro Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires. El lema que acompaña la edición de este año es “Logremos una Argentina sostenible” y tiene como objetivo ubicar al empleo privado formal en el centro de la conversación para potenciar la integración social, el crecimiento y desarrollo del país en el largo plazo.

El evento empresarial más importante de la Argentina contará con la participación de reconocidos oradores nacionales e internacionales. Éste atravesará cinco ejes, que se desprenden de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU para 2030: Desarrollo económico sostenible, Confianza para la inversión y educación para el desarrollo, Ecosistemas Dinámicos, Innovación y Sostenibilidad.

La creación de empleo privado formal se presenta como el camino para lograr una Argentina sostenible. Para ello, además de estabilidad macroeconómica, se requiere fortalecer la calidad institucional, abordar los desafíos educativos del país, y potenciar la innovación, entre otras cuestiones.

Los funcionarios confirmados que participarán del evento son Martín Guzmán, Ministro de Economía de la Nación (quien lo hará a través de una videoconferencia); Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación; Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Hernán Lacunza, Director de Empiria Consultores y ex Ministro de Hacienda de la Nación. Asimismo, participarán del encuentro candidatos a legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires y distintos gobernadores del país.

Entre los oradores internacionales que formarán parte del encuentro, están Ricardo Hausmann, Director of the Growth Lab, Professor of the Practice of International Political Economy, Harvard University; Jean-Pascal Tricoire, Chairman and CEO Schneider Electric; Paul Polman, Influencer, business leader, campaigner, Co-Author of “Net Positive: how courageous companies thrive by giving more than they take”; Oren Gershtein, Founder of IdealityRoads and CITES’ partner; y Tyler Cowen, Economics Professor, George Mason University and author, Big Business, Stubborn Attachments and Average Is Over.

El evento será transmitido en vivo de forma gratuita a través del canal de YouTube de IDEA: https://www.youtube.com/c/ IdeaArg/. Para más información: https://coloquio.idea.org.ar/