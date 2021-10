“LOS TRABAJADORES QUE HOY HACEN CRECER ESTA PLANTA SON UN EJEMPLO A SEGUIR PARA TODOS”, AFIRMÓ PEREZ

“Es una planta que ya lleva un año de producción, eso hay que celebrarlo, son 167 trabajadores que hoy están produciendo y que pueden percibir un salario, algo que además reactiva nuestra economía local”, aseguró el Jefe Comunal, al tiempo que destacó que esta reactivación puso fin a una situación de más de 2 años de incertidumbre que vivían sus trabajadores y trabajadoras. Martín Perez recordó su historia común con la planta de Audivic, y expresó que “cuando era Diputado trabajamos mucho para poder conformar esta Cooperativa en los momentos más duros, por eso me toca tan de cerca y es una gran alegría que Cooperativa Tierra del Fuego – Ex Audivic hoy cumpla un año de trabajo, siendo realmente un ejemplo a seguir”. El Intendente destacó la labor conjunta de los estamentos del Estado acompañando a los trabajadores de la planta, y resaltó que con estas acciones mancomunadas “mostramos al resto de la ciudad, de la provincia y del país, de lo que somos capaces los riograndenses cuando nos unimos, cuando trabajamos todos juntos y nos organizamos”. En ese contexto, se refirió a la prórroga de la Ley 19.640, sobre lo cual expresó que “dentro de muy poco vamos a tener anuncios respecto al sub régimen de promoción industrial, hay una decisión política por parte del Gobierno Nacional de seguir acompañando a Tierra del fuego”, y detalló que “estamos todos trabajando en conjunto, los intendentes, el gobernador, los diputados, los senadores, las entidades gremiales, para lograr esto, ya que sabemos que significa una enorme esperanza para nuestros vecinos y vecinas”. “Hoy tenemos un Gobierno Nacional que acompaña el desarrollo de Tierra del Fuego, las situaciones más duras las pasamos con el gobierno anterior que destruyó 10.000 puestos de trabajo. Hoy podemos tener la esperanza de que entre todos y todas vamos a poner de pie nuevamente a la ciudad”, concluyó.