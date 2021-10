Los precios suben hoy por octava semana consecutiva Nueva alza de combustibles provocó corte de ruta y trastornos en ingreso a Punta Arenas

Uno de los dirigentes que lideraron el cierre de la carretera fue Mauricio Peña y Lillo, quien manifestó que “esto ya no es una situación del Gobierno, sino más bien de los parlamentarios. Nosotros esperamos que los diputados y senadores se hagan presentes con alguna propuesta para rebajar el costo de los combustibles; sabemos que ya no pasa por un tema del Gobierno, es un tema del Parlamento, que es en donde se votan los proyectos. Si no llegamos a ningún acuerdo queremos hacer lo mismo que ocurrió con el tema del gas, cerrar la ciudad por completo hasta tener una respuesta concreta con respecto a la rebaja del impuesto de los combustibles”.