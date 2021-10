EL INTENDENTE VUOTO ENCABEZÓ EL RECONOCIMIENTO DE LA CIUDAD A 10 FAMILIAS CENTENARIAS

Participaron también la diputada Carolina Yutrovic; la concejala, Laura Avila; el concejal, Gabriel De la Vega; el jefe de Gabinete, Mario Daniele; las secretarias municipales Lorena Henriques Sanches, Sabrina Marcucci y María José Calderón; la subsecretaria Belén Molina; los secretarios Omar Becerra, Pablo García, David Ferreyra, y Cesar Molina; el delegado en Buenos Aires, Oscar Souto; y el subsecretario, Nicolas Pelloli.

“Es la historia de cada una de nuestras familias la que construye la historia grande de todos los fueguinos y fueguinas, por eso hacerles este homenaje, reconociendo su legado y su aporte es una forma de seguir poniendo los ladrillos de esta casa común siempre inconclusa, pero que cada día nos cobija un poco mejor a todos y a todas”, expresó Vuoto.

Fueron reconocidas las familias Peric – Beovic (1903), Freire – Calderón (1910), Miranda – Bernales (1919), Padin – Moreira (1919), Galiñanes – Vivar (1920), Otero – Saldivia (1920), Bernales – Macías (1921), Bronzovich – Bezmalinovic (1921), Pavlov – Sapunar (1921), Wilder – Bernales (1921), al cumplir todas ellas más de cien años de historia en la ciudad, con varias generaciones de ushuaienses.

Vuoto celebró “volver a encontrarnos, a vernos, abrazarnos y compartir juntos estas celebraciones tan importantes para nuestra ciudad y para nuestras familias centenarias”.

“Nos decían que se venía el fin del mundo, pero terminamos saliendo fortalecidos porque nada se construye en soledad y nada se construye, como bien lo decía Amanda, sin sacrificio, sin esfuerzo y sin decisión”, sostuvo el Intendente. “Está empezando un nuevo mundo, que nosotros tenemos que hacerlo realidad. Este mundo que viene es con más dignidad, menos prepotencia, menos soberbia y también menos odio. Un mundo que sepa escuchar y que genere más espacios y estos tipos de reconocimientos”.

“Tenemos un desafío enorme, quizás como el de estas familias centenarias, que construyeron desde cero el sueño de esta ciudad del Fin del Mundo. Donde algunos no veían nada, ustedes vieron todo y se lanzaron a esta aventura de la solidaridad y la construcción colectiva”, celebró.

Frente al monumento donde se colocó la placa de homenaje, el intendente recordó que “para tener esta obra, como todos ustedes saben, pasaron 22 años hasta que la realizó el artista Antonio Pilelo durante nuestra primera gestión y le demandó casi dos años de trabajo”. “Que hoy se suman estas 10 familias centenarias nos llena de orgullo”, y tras decir esto las nombró y pidió un aplauso para ellas.

“La historia de Ushuaia es la historia de estas familias que dejaron todo para construir este sueño y por eso el agradecimiento eterno de los que se sumaron luego. Es una forma de seguir teniéndolos siempre presentes, para que desde el legado que nos dejaron nos ayuden a encontrar el rumbo de un futuro mejor para todos y todas”, concluyó.

Adriana Bronzovich, integrante de una de las familias centenarias homenajeadas, expresó que “estamos muy orgullosos que hagan este reconocimiento” e invitó a valorar el esfuerzo de esas primeras familias en la ciudad. “Sabés el esfuerzo que tuvieron que hacer en esas épocas, que no había nada. Mis abuelos llegaron acá y abrazaron esta tierra como suya”, dijo.

Por su parte, Juan Bernales contó que el acto “fue un lindo reconocimiento después de tantos años para mi abuelo y mi padre”, quienes “fueron guardiacárceles y por eso recuerdo las historias que me contaban del presidio”.