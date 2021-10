EL GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO JUNTO A AMAZON CREAN EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA PROVINCIA

El Gobierno de Tierra del Fuego y la empresa de computación en nube Amazon Web Services (AWS) firmaron un acuerdo para crear el Centro de Transformación Digital. La iniciativa implementará diversos programas de AWS diseñados para apoyar el desarrollo de la fuerza laboral, educar en computación de nube e impulsar el desarrollo económico con el objetivo de acelerar la transformación digital en la provincia.

El acuerdo fue firmado en un acto presencial que contó con la participación de Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego; Lorena Zicker, Gerenta Regional de Sector Público para el Cono Sur de Amazon Web Services (AWS); Analía Cubino, Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego; y Juan Ignacio García, Secretario de Industria y Promoción Económica de Tierra del Fuego.

Al respecto, Gustavo Melella aseguró que la firma del acuerdo se da “en el marco de la apuesta fuerte que viene haciendo el gobierno de la provincia en economía del conocimiento, un camino que esperamos genere puestos de trabajo para los y las jóvenes, además de acompañar instalación de estas empresas de gran trayectoria, en nuestro territorio”.

Asimismo, el mandatario agradeció a “Lorena (Zicker), que representa a Amazon Web Services, una institución privada, con muchas fuerzas, muchas ganas y sobre todo porque tenemos la posibilidad de compartir también este camino; con esto me refiero a lo que se genera cuando el estado y el sector privado empiezan a soñar juntos, pensar juntos y caminar juntos, compartiendo las experiencias y los conocimientos”.

Finalmente, Melella destacó la presencia del Rector de la Universidad de Tierra del Fuego, Daniel Fernández y señaló que “no hay plan de desarrollo posible y sostenible en el tiempo para generar empleo si no hay un plan educativo detrás, si no está la Universidad y si no está el Ministerio de Educación”.

Por su parte, la Gerenta Regional de Sector Público para el Cono Sur de Amazon Web Services, Lorena Zicker expresó que “estamos felices por trabajar junto al Gobierno de Tierra del Fuego y actores claves de la provincia, con el objetivo de brindar nuevas oportunidades a la comunidad y formar a la próxima generación de líderes y tecnólogos. En Amazon Web Services tenemos programas que acompañan a los estudiantes en todas sus etapas educativas, así como en su posterior salida al mundo laboral”.

En esta primera etapa, el Centro capacitará a 300 estudiantes y 30 docentes y luego se expandirá a más beneficiarios locales como funcionarios públicos, investigadores y startups.

Los programas de AWS que se implementarán son AWS Educate, para proveer a estudiantes y educadores los recursos necesarios para acelerar el aprendizaje de las tecnologías de la nube y empoderar a los emprendedores, la fuerza laboral y los investigadores del futuro; AWS Academy, programa que ofrece a las instituciones de educación superior un plan de estudios de computación en la nube gratuito y listo para enseñar, que prepara a los estudiantes para buscar certificaciones de AWS reconocidas en la industria y trabajos en la nube de alta demanda; AWS Activate que ofrece herramientas, recursos y más facilidades sin costo a las startups para que puedan empezar a usar con rapidez los servicios de AWS; AWS Cloud Credits For Research, programa que ofrece créditos para usar la nube de AWS para proyectos de investigación; AWS Digital Government (DigiGov), programa diseñado para que los funcionarios públicos, que no tienen formación técnica, aprendan los conceptos de computación en la nube.

Asimismo, mediante una alianza estratégica entre AWS y el Centro Tecnológico Tierra del Fuego (CENTEC), se trabajará con el Laboratorio de Software de dicha institución en la provincia para que forme parte del Amazon Partner Network y puedan desarrollar sus capacidades para ejecutar proyectos tecnológicos innovadores con Servicios Profesionales ejecutados desde la provincia y para la provincia.