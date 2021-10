AMPLIA CONVOCATORIA EXITOSO CIERRE DE LOS DOS PRIMEROS WORKSHOP DEL DESTINO TURÍSTICO USHUAIA EN BUENOS AIRES Y ROSARIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participaron 82 agentes de viaje de forma presencial, y otros 56 de forma virtual, por medio de una charla via ZOOM. Desde Ushuaia acompañaron 17 prestadores, quienes presentaron su oferta, respondieron consultas y generaron vínculos y alianzas estratégicas con las agencias de Buenos Aires.

Por su parte, en la ciudad de Rosario participaron 63 agencias de forma presencial, y otras 24 de forma virtual. 11 prestadores de la ciudad de Ushuaia presentaron su oferta ante el ávido interés de los operadores mayoristas y minoristas rosarinos.

Como evaluación de las dos primeras jornadas, el secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, destacó que “nos vamos muy felices de Rosario con una presentación donde más de 60 operadores mayoristas y minoristas pudieron recepcionar toda la información necesaria sobre lo que va a ser el destino Ushuaia en la temporada de verano próxima que ya está arrancando, para que puedan venderlo al público final. Tuvimos también una buena recepción de las autoridades, la Secretaría de Turismo de Rosario, de asociaciones intermedias de la actividad turística de aquí”.

“Nos vamos con mucha alegría, sabiendo que le estamos dando continuidad al posicionamiento de Ushuaia como destino nacional, así lo hicimos en Capital Federal y ahora en Rosario. Esto es muy valorado por los operadores mayoristas y minoristas porque la continuidad, la perseverancia y la seriedad de la propuesta, siempre sumando novedades a la oferta, le suma mucho al destino, como un lugar confiable, estable y serio para hacer negocios” explicó Ferreyra.

Asimismo, destacó que “éste es el pedido de nuestro intendente Walter Vuoto de seguir acompañando a los prestadores, trabajando en posicionar a Ushuaia como destino nacional. También es importante destacar el workshop y la mesa de negocios con los operadores turísticos con nuestros prestadores, que nos acompañan en gran número en esta campaña. Es importante para ellos tener la posibilidad de intercambiar sus productos mano a mano. Contentos por la recepción, por seguir acompañando a los prestadores y por seguir posicionando a Ushuaia en lo más alto del país, nos dicen a dónde vamos que solo este destino sale a promocionar de manera presencial”.

“En abril, cuando vinimos aquí, lo hicimos en un contexto totalmente diferente; y hoy, con nuevas flexibilizaciones, había una necesidad de reencontrarse y de fortalecer el contacto directo. El sector se está volviendo a encontrar, donde los operadores entran en contacto con los proveedores. Esto es muy importante, es algo que no ocurre en otros lugares del país, eso nos da un plus. Esto deriva de la mirada que tuvo allá por el mes de marzo el intendente Walter Vuoto, para que salgamos a posicionar a Ushuaia a nivel nacional y que hoy ha tenido sus frutos y estoy convencido que cuando finalicemos esta campaña todo el país va a volver a Ushuaia en verano, como lo hizo en el invierno”.

Acompañaron la presentación Edgardo Cardozo, jefe comercial de Aerolíneas Argentinas Rosario; Sergio Gimenez, Presidente del Bureau Rosario; Bruno Rearte, Director Ejecutivo del Ente de Turismo de Rosario: Bibiana Bocca, directora de la Secretaria de Turismo de la Municipalidad de Rosario y Claudio Manives, presidente de ARAV, Asociación Rosarina de Agentes de Viaje.