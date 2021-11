ADEMAS, MAS DE 500 LO SIGUIERON DE FORMA VIRTUAL EXITOSO ENCUENTRO PRESENCIAL DE CAPACITACION A MAS DE 120 EMPRENDEDORES Y PYMES

Tuvimos más de 120 personas que asistieron y no solo de Ushuaia. Tuvimos emprendedores y empresarios de Río Grande y de Tolhuin también. Lo transmitimos para aquellos que no pudieron estar presentes a más de 500 participantes más, realmente fue un éxito este espacio de capacitación ahora de modo presencial lo que también nos llena de satisfacción”.

“En el mismo ámbito hicimos entrega de los certificados a quienes participaron de los cursos de formación del FONCAP, ya que hace dos años venimos acompañando, formando y capacitando continuamente al sector privado de nuestra ciudad”, destacó Gustavo Ventura.

La capacitacion presencial llegó a más de 120 emprendedores y empresarios pymes, quienes recibieron esta formación brindada por el ex ministro de economía Jose Labroca, con el objetivo de acercar herramientas para el desarrollo de los negocios.

José Labroca que indicó que “es muy importante poder contar con estos espacios de formación. Estamos sorprendidos por la repercusión del evento y cómo impacto en el mundo emprendedor y empresario local. Estas acciones son importantes de cara a cómo desarrollar negocios en esta nueva etapa que nos toca vivir como sociedad, donde el mercado, la promoción y el desarrollo de escenarios posibles son indispensables para sacar un negocio adelante. A esto se suma, el trabajo que el intendente Walter Vuoto le encargó a Gustavo Ventura, desde la subsecretaría de Desarrollo Económico, para acercar financiamiento a los distintos sectores”.