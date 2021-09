Tarjeta +U: “Superamos las 26 mil personas y llevamos más de 150 millones de pesos en operaciones”

Ushuaia 15/09/2021.- Por Radio Nacional Ushuaia, el subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Ventura, destacó el avance de la tarjeta de beneficios y la puesta en marcha del puesto en el edificio municipal de Arturo Coronado; “es algo que el intendente me pedía siempre. Es un puesto de atención para los vecinos y empleados municipales que quieran acceder a la tarjeta”, explicó.

En este sentido, aseguró que “tuvo una repercusión muy linda, durante los primeros siete u ocho días ha pasado mucha gente. Estamos muy contentos, porque se suma a los puntos que tenemos en la ciudad: en el Paseo del Fuego, en la Cancha 4”.

Además, Ventura Indicó que “el desafío que nos hemos planteado es apuntalar la reactivación. Lo que se viene, que es la tarjeta +U turismo, va a estar vinculada con el Previaje, otra herramienta muy importante para potenciar la visita de argentinos”.

“Es algo muy novedoso, muy innovador, no se hizo en ninguna provincia del país. Cuando un turista llegue a nuestra ciudad va a tener una oferta muy amplia. Por el tipo de visitante que vamos a tener vamos a poder ofrecerle una gama de comercios que tal vez no suelen estar vinculados con el turismo, pero ahora sí. Porque el argentino que nos visita puede usar un lavadero o un servicio de taxis. Es algo que nos beneficia porque es un dinero que no se va a distribuir sólo en los canales comunes. Vamos a democratizar el ingreso de turismo”, detalló.

Asimismo, adelantó que harán el anuncio por todo el país, junto al Secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, en la campaña de promoción de la temporada de verano; “voy a estar acompañando para potenciar las ganas y que más personas puedan visitarnos. Realmente la tarjeta +U va a ser un diferencial muy grande. Cuando los visitantes puedan descargarse la tarjeta van a tener descuentos desde su llegada. Realmente alguien que pensaba gastar 10 mil pesos por día, pensamos que va a gastar unos 2 mil pesos menos”, indicó.

Sobre las herramientas a emprendedores y Pymes, Ventura sostuvo que “el Estado tiene que entender rápidamente qué está pasando. Pasamos de un estado de emergencia a uno de reactivación. Pusimos todo un equipo a trabajar en la reactivación. Hemos puesto más de 280 millones de pesos a las Pymes. Pero ya no en un plan de emergencia, sino en uno de reactivación. En este producir más está un plan que hemos bajado, muy bueno, que es el programa Te Sumo. Que busca darle empleos a jóvenes subsidiados por el Estado”.

Finalmente, ponderó que potenciaron “el desarrollo del sector privado dando créditos y financiamiento. Pensamos que el año que viene podremos tener un panorama más amigable y certero desde la economía. Puertas adentro hemos generado políticas económicas propias. Me parece que haber generado un pequeño Ministerio de Desarrollo Productivo es algo que vamos a dejar como una marca. Es una política de Estado que tiene que perdurar en el ámbito municipal”.

Fuente: Radio nacional Ushuaia