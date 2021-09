Península Mitre cada vez más cerca de la ley para protegerla

Para Álvarez, un “área protegida de esta envergadura y con esta complejidad requiere, aparte de tomar contacto con los actores del territorio tanto internos como institucionales, las otras áreas gubernamentales, el área de tierras para terminar de definir la situación de algunas pretensiones que existen en el territorio y otras cuestiones que tienen que ver con la comunidad que desde hace 20 años viene trabajando y militando la necesidad de que ese gran e importante sector de la provincia sea un área protegida”.

“Lo ideal para poder trabajar en un área protegida es contar con la ley que permite que estén bien definidos los factores”, afirma la secretaria. Sin embargo, resalta sobre el decreto que “lo bueno que tiene es que nos permite empezar a trabajar. También nos posibilita solicitar a Nación postular a Península Mitre como sitio RAMSAR, entonces estamos empezando a trabajar con la autoridad nacional en ese sentido”.

Ante el interés de no pocas personas de visitar el sector, desde la Secretaría se buscó organizarlas, con este fin generaron un formulario de registro que permitiera a las personas declarar su intención… “Si bien es tierra fiscal y área de interés, no es un área con un uso determinado, entonces los accesos no están terminados de definir. En el norte es a través de una propiedad privada, en el sur tiene un poquito más de facilidad y ahí estamos en acuerdos con Prefectura. Por el centro es imposible por la topografía y el territorio”, dijo la titular de Ambiente.

Poder identificar a las personas permitió a la cartera de Ambiente visualizar quiénes son los actores más interesados en acceder al área “y poder conversar e integrarlos en estas discusiones de qué acciones desarrollar para conservar el lugar”.

“Conocer esas cosas es lo que a nosotros ahora nos permite estar discutiendo de qué manera vamos a regular estos accesos”, define la secretaria. “Tenemos discriminados los accesos, la cantidad de personas por mes, por modalidad, las tipologías de acceso que eligen, peatonal, cuatriciclos, a caballo. También la estadía promedio”.

A la fecha, la Secretaría tiene contabilizadas 171 personas que ingresaron al lugar desde el 01 diciembre.

“Esta semana empezamos a tener algunas reuniones con el sector cuatriciclo, por ejemplo, para empezar a ponernos de acuerdo, a escucharlos y comentarles cuáles son los cuidados que nosotros pretendemos tener para que ese lugar siga teniendo la calidad que tiene para quienes elijan esa aventura. Indudablemente, la persona -a veces- no mide el efecto colectivo del impacto individual”.

El trabajo con el sector turístico

“Hay un interés de los prestadores turísticos de poder brindar la oferta de acceder a PM, pero que todavía no está del todo organizado. Están comenzando a trabajar en eso, en ponerse en orden para brindar esos servicios”, aportó Eduardo Bauducco, director de Conservación de la provincia.

El funcionario remarcó que “las visitas que hoy está recibiendo el lugar son principalmente de gente de Tierra del Fuego. Estamos trabajando con el INFUETUR las condiciones para que eso se pueda hacer de una forma ordenada”.

“Estamos trabajando en un nuevo formulario, actualizado. Seguramente este año haremos algunos viajes con técnicos y profesionales de la provincia para ir evaluando algunos recursos en función de la gestión del área de conservación”, agrega Álvarez.

¿Será en octubre?

Que Península Mitre sea protegida por ley, permitirá empezar diseñar un plan de manejo, resolver y definir la zonificación, pautar y definir actividades, por donde se va a poder acceder, qué actividades podrán realizarse, cómo desarrollarlas y en qué sitios, entre otras acciones. La autoridad de aplicación, con las mesas técnicas y los actores definidos en sus roles, podrán empezar a ordenar el territorio y trabajar con la comunidad de una forma mucho más efectiva. Esta norma incorporaría a esa zona como área protegida del Sistema Provincial de Áreas Protegidas.

“En principio está previsto para el tratamiento de comisiones de los próximos meses. Estamos muy esperanzados en que la Legislatura pueda empezar a tratar esto y capáz que tenemos fecha de parto en octubre”, dice la secretaria provincial. “Sería un buen mes para que el área Protegida Provincial Península Mitre sea una realidad y para nosotros, un reconocimiento a toda la sociedad fueguina que en realidad ha sido la mayor propulsora”, agrega.

Para la sociedad fueguina, sus distintos actores, los vecinos que se han apropiado del proyecto, las organizaciones de la sociedad civil, los profesionales de distintas disciplinas, y también para los agentes y funcionarios de distintos estamentos del Estado, sería un gran logro “culminar en el mes de octubre -a más tardar- con una ley para PM que nos permita a todos estar conformes y empezar a trabajar, porque ese es el punto cero”, enfatizó la titular de Ambiente.

Adherir a la Ley Yolanda y otros proyectos

A partir de la sanción de la Ley n. º 27592 o Ley Yolanda de Educación Ambiental Integral, la Secretaría ha conformado una mesa de trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia, para adhesión de la provincia a esta ley nacional.

“Es un desafío que la provincia que nunca se había tomado. Es la primera vez que la Secretaría de Ambiente tiene un área de Educación Ambiental efectiva. No solo orientada a niños y jóvenes sino a todo el público que hoy decide muchas cosas”, afirma la secretaria.

Álvarez detalló que se encuentran trabajando con “la Dirección de Cambio Climático y articulado con todas las otras, en el marco de una tarea que estamos haciendo todas las provincias”. Además, se encuentran en plena tarea con consultorías “para desarrollar el Plan de Respuestas, Mitigación y Adaptación”. Ahí se encuadrarán “todas las contabilidades de todas las emisiones que genera la provincia, directas e indirectas y por supuesto todo el potencial de mitigación que tiene a través de la gestión de sus recursos naturales, ya sean bosques, costas, humedales, o en este caso dentro de los humedales, los turbales”.