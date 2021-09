Otro escandalo en el Tribunal d Cuentas de la Provincia por resolución promueven a todo el personal aun los que ni siquiera están trabajando.

Ushuaia 20/09/2021.- Los escándalos en el tribunal de cuentas de la Provincia no tiene fin, a los exorbitantes sueldos, viáticos y procesamientos, ahora se suma un a promoción generalizada de empleados que ni siquiera están en ese organismo de control

El abuso de autoridad a. La. máxima expresión, y se podría agregar aquí la impunidad mas absoluta desde que ese organismo de control existe. Lo que están haciendo los integrantes del TCP es realmente escandaloso, desde lo sueldos que superan el millón de pesos, los viáticos, un integrante con un proceso en marcha, todo lo que ya hemos publicado esta en el archivo pero pareciera ser que la idea es hacer la vista gorda con esto, y no solo desde la legislatura provincial, sino también desde a justicia

Una de las fuentes de las tantas que hicieron llegar su mas absoluto desacuerdo con esta promoción generalizada sostuvo, es “En una decisión salomónica y con total desprecio hacia los empleados de carrera, decidieron promover a todo el. personal de la planta permanente y transitoria.

Personas con menos de un año de antigüedad son promovidas y estando en planta transitoria”.

Otro señaló “Una vergüenza. Tengo 27 años de antigüedad, la última vez que fui promovido fue por concurso interno de antecedente y oposición,

eso fue en el. año 2007.Ahora se hace todo a dedo y revolcados en el mismo lodo”.

Algunos de los promovidos ni siquiera están en Tribunal de Cuentas.

Gente promovida que hace mas de 8 años que no trabajan en el TCP, por que están adscripto, pq están con cargos de mayor jerarquía etc etc. ejemplo:

Legajo 91 CP Marina Iglesias actualmente miembro de la sindicatura municipal de Ushuaia

Legajo 63 promueven al CP Rafael Choren, actualmente procesado y embargado en una causa

Legajo 78 CP Andrés Bronzovic adscripto a la legislatura hace más de 7 años que no pisa el TCP

Legajo 103 CP Diego VERNET primero adscripto a la legislatura y actualmente con cargo de mayor jerarquía dueño del registro del automotor 4 Ushuaia, hace más de 10 años que no pisa el TCP.

Legajo 119 CP Eduardo AST con cargo de mayor jerarquía en la universidad de tdf, hace más de 10 años que no pisa el TCP

“Legajos 231 Dr Mario Grasso y 237 Dr Pablo Russo hace menos de tres meses ganaron un concurso a medida y totalmente dirigido para ellos, para ingresar a la planta permanente del TCP y ahora se ganan una promoción en tiempo récord, esto no se ve en ninguna parte del estado fueguino”

“Es un asco, la discrecionalidad de estos tipos es una vergüenza!!! no se les mueve un pelo”.

“El abuso de autoridad a la máxima expresión.

“El Dr Longhitano promociona a su hijastro Legajo 161 Pablo TORINO sospechado por su desenvolvimiento en la delegación del TCP en el municipio de Tolhuin y a su sobrina política legajo 230 Paula MINOLFI

El Vocal de auditoria no se queda atrás, promociona a sus recientes allegados de su provincia natal Legajo 153 Dr Esteban Bernal, legajo 220 Diego Monteros y legajo 229 Pablo Pou”.

“A sus parientes, sobrina Legajo 155 Nadia Lefebvre, ahijado Legajo 197 TOVARES Esteban y Legajo 209 nuera Eliana Bordón.

Para que veas que causa mucha bronca, el audio es de un auditor fiscal dirigido al Dr Suárez prosecretario legal del TCP”, finalizó la fuente en lo que ya es un escandalo nacional