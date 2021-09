LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ENTREGÓ DECRETOS DE ADJUDICACIÓN A INTEGRANTES DEL SINDICATO DE MÚSICOS

En el acto acompañaron la secretaria de Cultura y Educación, María José Calderón; el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra; y la subsecretaria de Vivienda, Yanira Martínez.

“Aquí, en la cancha 4, en este espacio que pusimos a punto para comenzar el sueño de los vecinos y vecinas para la casa propia, hoy convocamos a las y los integrantes del SADEM para entregar los decretos de adjudicación de sus terrenos en la urbanización San Martín, que es nuestra urbanización bandera”, dijo la Secretaria de Hábitat.

Henriques Sanches sostuvo que “tenemos un Intendente con una clara visión política, que genera suelo urbano de calidad, que genera lotes con servicios, que tiene una clara visión sobre cómo quiere que vivan nuestros vecinos y vecinas y que, poco a poco, va poniendo al día una gran demanda habitacional”.

Javier Piñal y Oscar Andreoli, en representación del SADEM, expresaron que “éste es un sueño que nos costó mucho, que venimos esperando desde hace mucho tiempo, más de 20 años, y con esta gestión que nos dio esta posibilidad, fue una alegría enorme para todos”.

Piñal destacó que el intendente Walter Vuoto “siga entregando tierras porque hay mucha gente que tiene sueños y no fueron cumplidos nunca; y hoy, a través de esta gestión, se están haciendo realidad”.

Por su parte, la secretaria Henriques Sanches, al frente de las políticas públicas de creación de suelo urbano, afirmó que “el intendente tuvo siempre muy claro el modelo de ciudad que quería. Una ciudad que nos incluya a todos y todas, con calidad de vida, con trabajo, con producción y por sobre todas las cosas, en la que cada vecino y vecina pueda acceder al techo propio. No una ciudad para unos pocos, para los bolsillos de unos pocos”.

“Llegó Walter Vuoto y esa fue la primera decisión que tomó, la de sanear esa demanda que por años no pudo acceder a la tierra, y llevarles la esperanza a esos 12 mil inscriptos de una gestión y de un Estado municipal que todos los días trabaja, desde la Secretaría de Hábitat, para que ellos sean dueños de su lugar en el mundo, de su techo, y que puedan proyectar su vida y su felicidad. Ahora tenemos un estado municipal presente con políticas públicas definidas en pos de las necesidades insatisfechas que esta ciudad viene arrastrando de anteriores gestiones. Por eso, sabemos claramente a qué modelo de ciudad no queremos volver”, expresó Henriques Sanches.

“Hoy entregamos estos 21 decretos para comenzar a transitar el sueño del techo propio. Estamos trabajando con el Ministerio de Hábitat de Nación para implementar las políticas del plan nacional de Suelo Urbano para la segunda etapa de la urbanización, con lo cual vamos a acercar la infraestructura de servicios, los vamos a marcar y vamos a gestionar una línea de crédito para acompañarlos en la construcción de sus viviendas”, concluyó.