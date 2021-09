JUNTO A LA ANSES VUOTO Y RODRIGUEZ PARTICIPARON DE LA ENTREGA DE LAS PRIMERAS 50 JUBILACIONES A MUJERES CON RECONOCIMIENTO DE APORTES

“Hoy se reivindica a cada una de ustedes y en nombre del Estado vengo a agradecerles por esos años en los que lucharon, en los que sacaron adelante a sus familias, en los que el Estado las invisibilizó. Lo de hoy es una reparación histórica”, dijo el intendente Walter Vuoto a las beneficiarias durante la ceremonia.

Acompañaron en la entrega el gerente Regional de ANSES, Pablo Ruiz; la directora ejecutiva del PAMI en Tierra del Fuego, Yésica Garay; y la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos del Municipio, Sabrina Marcucci. Además, estuvieron presentes la legisladora Victoria Vuoto; la concejala Laura Avila y el concejal Gabriel de la Vega; y representantes de los centros de jubilados de la ciudad.

La iniciativa, implementada por el presidente Alberto Fernández en julio, ya tiene a sus primeras beneficiarias que pudieron acceder a su jubilación y a la cobertura del PAMI. Está orientada a mujeres que tengan la edad requerida para jubilarse pero no cuenten con los años de aportes necesarios y tengan hijas y/o hijos.

El Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado visibiliza y repara una desigualdad histórica y estructural en la distribución de las tareas de cuidado, y valora el tiempo que las mujeres destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos.

Vuoto sostuvo que “estamos muy contentos y satisfechos de volver a ese Estado presente, a esa ANSES que promueve derechos y que equipara la cancha para que sea el garante de aquellos que aún están por fuera del sistema”, a lo que agregó que “es muy emocionante ver a estas mujeres, las conozco a casi todas, son madres y abuelas de compañeros y amigos, son luchadoras de Ushuaia, y hoy como intendente me pone orgulloso ser parte de esta ampliación de derechos”.

“Estas son las cosas que a uno lo pone feliz, son los momentos en los que todo por lo que uno lucha en la política se transforma en esto, en cambiarle la vida a la gente, que es para lo que nos involucramos en la política a partir de Néstor y Cristina”, remarcó.

En esa línea, Vuoto apuntó que “en este nuevo momento de ampliación de derechos en la Argentina hay una ANSES que reconoce los años que las mujeres criaron a sus hijos y a las que el Estado les daba la espalda”, lo cual “hoy podemos hacer porque hubo un intendente patagónico de una ciudad muy chica que llegó a la Presidencia comprendiendo las dolencias del Interior y del Estado; fue Néstor Kirchner quien en el 2005 firmó un decreto de inclusión al sistema previsional”.

Por su parte, el diputado Rodríguez valoró que “esta primera entrega tiene mucho más valor por el contexto que viven el país y Tierra del Fuego” ya que “si bien estamos saliendo de la pandemia y vemos cómo la sociedad comienza a recuperarse, el momento que hemos vivido fue muy fuerte y muy duro, por eso estos momentos de ampliación de derechos valen el doble”.

“Hubo mucha emoción y un agradecimiento mutuo; hay un Estado presente que reconoce y que amplía derechos; y me parece que hoy también pudimos ver un agradecimiento de parte de muchas mujeres”, dijo el parlamentario, a lo que sumó que “tenemos una gran relación con los centros de jubilados desde hace mucho tiempo; junto al intendente Vuoto militamos desde muy jóvenes y muchas de las mujeres que hoy se jubilaron nos conocen desde muy ‘cachorros’”.

Rodríguez recordó que “me tocó ser jefe de la ANSES y estar a cargo de la oficina de Ushuaia durante cuatro años. Fue duro ver cómo la ANSES, después de lo que significó en materia de ampliación de derechos, lo que luego ocurrió con el macrismo, que lastimó al pueblo de Tierra del Fuego”.

Por último, celebró que “ahora con Alberto y Cristina vemos alegría en la gente, a un Estado presente, y a una ANSES que en conjunto con la Municipalidad, con PAMI y con Desarrollo Social amplían derechos”.

A su vez, el gerente Regional de ANSES, Pablo Ruiz, evaluó que el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado y la nueva inclusión jubilatoria “es un acto de estricta justicia social de un Estado nacional que cubre y abraza a estas mujeres que estaban afuera del sistema”.

Al respecto, precisó que “a nivel nacional son 155 mil mujeres las titulares de este derecho” de las cuales “son 700 en Tierra del Fuego, y ya tenemos iniciadas 120 jubilaciones en toda la provincia”.

“Hoy entregamos las resoluciones de las jubilaciones ya otorgadas y en octubre estas beneficiarias ya van a cobrar su primer haber jubilatorio. Para nosotros es una excelente noticia porque sabemos que Tierra del Fuego fue una de las provincias más perjudicadas por el macrismo y por la pandemia”, indicó.

Ruiz consideró también que “estas jubilaciones significarán una inyección muy fuerte para la economía local, hay un engranaje que va a empezar a caminar porque todo este dinero se va a inyectar en los comercios. Todas estas adultas mayores que en su mayoría no tenían trabajo o estaban en situación de precariedad laboral van a empezar a percibir una jubilación del Estado nacional, con la importancia que esto tiene ya que van a mejorar su calidad de vida”.

Finalmente, Ruiz aseveró que “es una alegría poder abrazar a estas mujeres en un acto de estricta justicia social y reparación, y es muy importante el hecho de que el intendente Walter Vuoto siempre nos abra las puertas del Municipio para estar cerca de los vecinos y vecinas”.