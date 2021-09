Insólito los anti vacunas ponen en duda el virus, COVID-19, las vacunas y adelantan que vacunar con Astrazeneca seria una esterilización masiva

La Dra Chinda Brabdolino viene haciendo campaña anti vacunas desde que empezó la pandemia y esta no es la primera vez que intenta convencer a la gente de no vacunarse con argumentos apocalípticos como lo hace en esta nota a la que adhieren vecinos de Rio Grande y que tiene día y hora de presentación en la mesa de entradas del Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Esto ocurrió ayer lunes 6 y realmente no deja de sorprender que aun después de la catástrofe que ha producido el COVID alguien tenga este tipo de manifestaciones y las haga publicas generando dudas, incertidumbre y especulaciones de todo tipo.

Bradolino, en una nota que lleva su firma y que esta dirigida a los senadores nacionales, dice textualmente “la presunta catástrofe atribuida a este presunto nuevo virus SARS COV 2”.

“Lo urgente, agrega es explicarles lo que entraña a la autorización para la fabricación y uso de las pretendidas vacunas, para la presunta prevención, del supuesto nuevo virus. Sera una mera esterilización masiva de ciudadanos cuyos derechos, seguridad e integridad ustedes deben defender.

En síntesis la medica pone en duda todo, desde el virus hasta las vacunas y descalifica todo lo hecho.

Todo esto con mas 100.000 personas fallecidas en el Pais, sin palabras.

La nota ingresada ayer al Concejo Deliberante por un grupo de personas anti vacunas y con la firma de la Dra. China Brandolino.