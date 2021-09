Hito científico: Argentina fabricará vacunas de tecnología ARN mensajero contra el COVID-19

La ciencia argentina avanza con firmeza varios casilleros en su cruzada contra el COVID-19. Y lo mejor es que son casilleros que no tendrán vuelta atrás no sólo para perforar la pandemia global ocasionada por el virus SARS-COV-2, el más mortal de este siglo; sino también para poner al tope de la excelencia a las mentes brillantes de la ciencia local y regional.

La noticia es reveladora y dispara un hito en sí mismo, sobre todo para este “stage” de la pandemia: la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en una reunión que tuvo lugar esta mañana y a la que tuvo acceso Infobae ha seleccionado dos plantas locales biotecnológicas Sinergium Biotech y mAbxience, ambas del grupo científico Insud, para que se conviertan en hubs de desarrollo y producción de vacunas con tecnología ARNm contra el COVID-19 y otras, en suelo argentino.

Luego de un riguroso proceso, la selección estuvo a cargo de un comité de expertos independiente, el Comité Asesor de Desarrollo de Productos para Vacunas (PDVAC por sus siglas en inglés: Product Development for Vaccines Advisory Committee). En el caso de la región de América Latina, las dos propuestas seleccionadas permitirán crear dos centros para el desarrollo y producción con capacidad para emplear esta tecnología de fabricación de vacunas contra la COVID-19: uno en la Argentina a través de mAbxience y Sinergium; y el otro en la República Federativa de Brasil. Esta tecnología podrá además servir de base para la producción de otras vacunas criticas para el sistema de salud.

El reconocido Instituto de Tecnología en Inmunología Bio-Manguinhos, parte de la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), fue seleccionado debido a sus avances en el desarrollo de una vacuna de ARNm innovadora contra la COVID-19.

En diálogo con Infobae, Fernando Lobos, director de Desarrollo de Sinergium Biotech, explicó: “es muy trascendente que una tecnología o plataforma de vacunas contra el COVID-19 que ya se utiliza en las vacunas de Pfizer y Moderna con probada efectividad pueda desarrollarse en la Argentina y a escala regional. Para producir no solo vacunas sino otros productos pharma es un verdadero hito para el país y las Americas”.

“Fue una convocatoria abierta de OPS/OMS en la que se presentaron mucho proyectos de empresas públicas y privadas …y allí fuimos seleccionados en un arduo proceso competitivo. Así que podrán imaginar el orgullo y felicidad que sentimos hoy en Sinergium Biotech, como eslabón del Grupo Insud”.

