El presupuesto de la Legislatura de Tierra del Fuego y como se distribuye.

Los legisladores de Tierra del Fuego aprobaron el presupuesto 2022 para la Legislatura Provincial por 2.080 millones de pesos, dentro del cual se incluyen las dietas de los 15 legisladores, para lo que se dispuso una partida de 128 millones de pesos, lo que equivale 8,7 millones de pesos por legislador por año.

El mayor gasto del Poder Legislativo es el del pago del personal, para lo cual se dispusieron 2.080 millones de pesos, de los cuales casi 1005 millones se destinarán a costear al personal permanente y 982 millones para personal temporario. Otros 3 millones se aplicarán al pago de alimentos y cuatro millones a combustibles y lubricantes, y medicamentos.

Entre los mayores gastos también se encuentra el pago de alquileres con una previsión de 40 millones de pesos.

Además se fijó que cada legislador -para conformar su equipo de colaboradores- podrá disponer el nombramiento de la planta de personal temporario de tres agentes categoría 23 y dos agentes categoría 20, cada uno.

Toda la documentación presentada es oficial y cuenta en nuestro archivo por lo que se publicó hoy cuando se encontró en nuestro poder, cada uno sacará sus propias conclusiones respecto de los montos.

Ante noticias que señalaban distintos montos por encima de los 720 mil pesos, el Legislador federico Sciurano sostuvo que “Nosotros no fijamos el sueldo en el presupuesto Armando entiendo q lo q hace es distribuir una partida entre 15 y eso le da 722 pero la dieta se calcula según la ley vigente. No se si busca una reacción pero las leyes vigentes no permiten q se liquide esa dieta”.

De manera Similar se manifestaron la legisladora Liliana Martinez Allende y Federico Greve.