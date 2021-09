EL INTENDENTE VUOTO LANZÓ EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA “FILOMENA GRASSO”

“Este es un programa que nació desde el corazón”, dijo Vuoto y agregó que “la pandemia no fue lo mismo para todos, no fue lo mismo para un niño que tiene internet y computadora en la casa que para aquel que no lo tiene”.

Junto a la secretaria de Cultura y Educación, María José Calderón, y al profesor José Luis Paredes, en representación de los y las docentes que forman parte del programa Filomena Grasso, Vuoto destacó que “se trata de una respuesta necesaria y urgente que asumimos desde la Municipalidad, es una medida educativa pero es ante todo una decisión política y social que viene a reparar esta injusticia que es la desigualdad en el acceso a la educación”, afirmó el intendente.

En el acto estuvieron presentes la senadora nacional María Eugenia Duré, la diputada Carolina Yutrovic, la legisladora provincial Victoria Vuoto, el concejal Gabriel De la Vega, Secretarios y Secretarias municipales, el equipo de la ciudad, docentes, promotores y representantes de la Mesa Sindical y la CGT.

El intendente Vuoto sostuvo que “hemos tenido un año y medio muy complicado en la ciudad y en el mundo, en el que la virtualidad rompió lo más preciado que tiene el ser humano en su construcción social y colectiva que es el contacto cara a cara”.

En esa línea, dijo que “una de las cosas que generó esta pandemia fue la resignificación del Estado y en todo el mundo el Estado comenzó a tener otro rol. Nos dimos cuenta que cuando el Estado no acompaña es muy difícil salir adelante, porque se sale adelante en comunidad, colectivamente”.

“El Estado tiene que estar siempre para los que menos tienen y los docentes que nos acompañan en esta presentación también vieron, como nosotros, que había niños y niñas de entre 6 y 12 años que necesitaban de una mayor presencia estatal, porque la pandemia no fue lo mismo para un niño que tiene internet y computadora en la casa que para aquél que no lo tiene”

En esa línea, remarcó que la pandemia “ensanchó esa brecha digital que, para quienes pensamos a la vida y al Estado de la misma forma, entendemos que es una injusticia social porque es una brecha entre los que menos tienen y los que más tienen. Así pensamos los que abrazamos las causas populares y los que abrazamos las causas de lis trabajadores y trabajadoras”.

En cuanto a las características del programa el intendente destacó que “fue pensado como un puente”, y que además del apoyo escolar “con nuestros equipos interdisciplinarios” también estarán “nuestros equipos sanitarios para hacer los controles de niño sano, lo cual significa un abordaje integral”. Y agregó: “Esto es justamente construir ese puente con los que más necesitan para que nadie quede del otro lado”.

Vuoto destacó que la iniciativa “lleva el nombre de quién fuera una de las fundadoras de la Escuela N°1 y fue olvidada por la historia, porque todos conocemos a Ruiz Galán, de hecho la Escuela N° 24 lleva su nombre, pero invisibilizamos a su compañera. Tan invisibilizada fue Filomena en su rol que no encontramos fotos de ella en ningún archivo de la ciudad. Ponerle Filomena a este programa también reivindica el rol de la mujer en la construcción de la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria”.

La secretaria de Cultura y Educación, María José Calderón aseguró que “este es un momento muy esperado por el equipo Filomena, en el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo” y agradeció al intendente Vuoto por haber confiado en la Secretaría.

“Tenemos un intendente que tiene la mirada donde hay que tenerla y esto hay que reconocerlo, primero porque no dudó un instante con la pandemia en tomar por delante el desafío de la salud y construir el Polo, contener a los vecinos y vecinas, contener desde las áreas municipales la asistencia de alimentos, en lo que tiene que ver con la salud y en esta Argentina nueva, después de la pandemia, lo que viene es ponernos de pie y es lo que estamos haciendo”.

En el acto de presentación del programa, Calderón destacó las políticas en materia de educación desarrolladas en los gobiernos municipales de Mario Daniele y Walter Vuoto. “No es casual”, aseguró y sostuvo que “es este intendente de la pandemia el que ha decidido apostar a este camino; porque cuando hablamos de futuro, no estamos hablando de un futuro vacío, sino de este presente que estamos construyendo y que lo estamos construyendo entre todos. Y acá están todos: estamos los funcionarios, los maestros a los que debo agradecerles enormemente el trabajo que han tenido durante la pandemia, porque ha sido un trabajo enorme de mucho compromiso con la tarea docente; agradecer a los gremios porque esto fue pensado para los hijos e hijas de los trabajdores y quiero destacar esto porque cuando le propusimos esto a la Mesa Sindical y le dijimos de qué se trataba dijeron que ahí iban a estar”.

Calderón agradeció especialmente “a la legisladora Victoria Vuoto, quien ha sido el alma de este proyecto, a José Luis, a los maestros y promotores territoriales, trabajadores, toda la Municipalidad; un enorme equipo que trabaja 24 x 7 como nos marca el Intendente”.

La legisladora Victoria Vuoto celebró la decisión del intendente de la ciudad de crear este programa de acompañamiento a las trayectorias educativas “en este contexto tan complejo”. Aseguró que la pandemia evidenció profundas desigualdades previas a la misma en el proceso educativo y además generó nuevas brechas, como la ausencia de conectividad o dispositivos digitales en familias, “lo que generó que un porcentaje muy grande de niños y niñas quedaran por fuera del proceso educativo, directamente excluidos”.

“Tenemos niños que han quedado excluidos del proceso educativo y en ese sentido el intendente ha decidido crear este programa municipal que acompaña los trayectos educativos, que genera alfabetización digital, clases de apoyo e incentiva el hábito lector, todo eso desde una mirada integral, con un abordaje desde lo sanitario, porque esos niños que no fueron a la escuela quizás no cumplieron con sus controles médicos, entonces el municipio va a estar haciendo los controles, los planes de vacunación obligatoria, control oftalmológico, odontológico, todo un abordaje integral para estos niños y las familias también”, explicó.

“Es un acierto del intendente con un equipo que ha trabajo de la Secretaría de Cultura y Educación, de la Legal y Técnica, de Políticas Sociales, de Economía, porque es muy importante el trabajo que hacen los empleados municipales para poder desarrollar estos puntos con todo el operativo, porque un punto educativo es entrega de kits escolares para cada niño, cada punto tiene su docente y su auxiliar y todo el material para dar sus clases. Con una mirada puesta en los niños de 6 y 7 años que tiene que aprender a leer en este contexto, es una apuesta para el presente de estos niños y para el futuro de esta ciudad porque la educación es central para el desarrollo de nuestro pueblo y así lo ha entendido el intendente. La verdad muy orgullosa de poder participar”, concluyó la parlamentaria.