COMISIÓN DE PRESUPUESTO Se expusieron los lineamientos generales del Proyecto de Presupuesto para el año próximo

Este martes se llevó a cabo la presentación del Proyecto de presupuesto Municipal para el ejercicio financiero 2022, a los Concejales de la ciudad. El evento se desarrolló a través de la plataforma Zoom con los Concejales siguiendo el mismo desde el recinto de sesiones del Concejo Deliberante. Dicha presentación estuvo a cargo del Secretario de Finanzas Públicas del Municipio, Diego López

De esta manera asistieron a la presentación el presidente del Concejo Deliberante, Raúl von der Thusen, el presidente de la Comisión de Presupuesto Hugo Martínez, y los concejales Walter Abregú; Pablo Llancapani, Diego Lasalle, Miriam Mora, Javier Calisaya y Cintia Susñar. El encuentro, además, se transmitió en directo por la red social Facebook a través de la fan page del Concejo Deliberante a los efectos de que los vecinos tengan acceso al mismo.

El funcionario municipal detalló que en cuanto a los orígenes de los fondos “del total de los 11.162 millones de pesos, unos 9.724 millones provienen de la coparticipación y allí podemos desagregar coparticipación federal que son unos 6.464 millones, una proyección en regalías de 700 millones y unos 2.420 millones de coparticipación provincial. Y en cuanto a los recursos de origen municipal y recaudación propia tenemos una proyección de 1.540 millones de pesos”.

El secretario de Finanzas Públicas argumentó que desde el Municipio se ha previsto un crecimiento de la actividad económica tanto a nivel nacional como provincial y municipal partiendo de una mirada optimista con respecto al rumbo económico adoptado por la administración federal.

López explicó que en lo referente a la ejecución de recursos, para el caso del Ejecutivo Municipal “dispusimos de tres ejes principales que son “Río Grande construye” con 3520 millones de pesos, un segundo eje que denominamos “Ciudad Centenaria” que se le asignó 430 millones de pesos y “La Municipalidad como herramienta de una comunidad protagonista” que asciende a 1.617 millones de pesos”.

Tras la presentación, el concejal Javier Calisaya en representación del Bloque de Forja expresó que “hay cuestiones que nos llaman la atención el crecimiento del Presupuesto del orden del 70% en comparación con el ejercicio 2021” y además “hemos visto que también está faltando el valor de la Unidad Fiscal” por lo que “queremos ver cómo va a impactar esto en los vecinos de la ciudad” por ello consultó al funcionario municipal sobre “el valor que tienen previsto para la Unidad Fiscal y si ha crecido el porcentaje de morosidad o como viene la recaudación municipal”.

López señaló que “nuestras proyecciones para el cierre del Ejercicio 2021 estimamos que vamos a andar en un Presupuesto de 7.800 u 8.000 millones de pesos” asegurando que “el proceso de recuperación económica que tuvimos durante este año conllevó a una mejora en los recursos tributarios en cuanto a la coparticipación Federal y provincial que han crecido bastante y eso nos permite proyectar un cierre en unos 8.000 millones de pesos”.

En cuanto a la unidad fiscal “nosotros todavía no pudimos poner un valor exacto porque se toma como parámetro la variación del índice de precios mayoristas desde setiembre del 2020 a setiembre 2021 y este último dato aún no fue publicado”.

Por lo tanto “hasta agosto la inflación ronda el 45%” de esta manera, “para evitar un incremento de esa magnitud en la Unidad Fiscal, lo que hemos decidido hacer es aumentar el porcentaje de bonificación que el año pasado fue de 40,62% y para el 2022 proyectamos una bonificación del orden del 45%”.

Por otra parte Calisaya se refirió al artículo 8 del proyecto de Presupuesto referido a la posibilidad de autorizar al Municipio a tomar un empréstito y consideró que “este artículo estaría de más” dado “la última emergencia que hemos aprobado y bien se podría sacar o modificar ese artículo e incorporar el monto que hemos autorizado en empréstito e incorporarlo al Presupuesto”.

A lo cual el funcionario municipal y el Concejal Von der Thusen coincidieron en que no debía incorporarse dicho monto hasta tanto no se haga efectiva la toma del empréstito autorizado. Sin embargo desde el Bloque de Forja los concejales Calisaya y Mora insistieron en la necesidad de mencionar en el Presupuesto el empréstito autorizado aunque todavía no ha sido tomado.

El tema no fue zanjado por lo que será parte del debate que continuará desarrollándose en torno al Presupuesto 2022. En tanto también se debatió sobre el Presupuesto Participativo que seguirá suspendido y para el cual se habían destinado unos 100 millones de pesos que serán redistribuidos.

Además, Calisaya destacó la que “desde el Gobierno nacional se destinan importantes recursos a la ciudad” dado que “del Presupuesto presentado alrededor de 2700 millones de pesos corresponden a recursos que envía la Nación para la obra pública”.

Finalmente la concejal Cintia Susñar solicitó “incorporar en los visto y considerando la mención del Presupuesto con perspectiva integral de género” entendiendo que “han tenido en cuenta la transversalidad de la cuestión de género en todas las áreas” aunque aclaró que “aún está pendiente las consultas pertinentes a cada una de las áreas”.