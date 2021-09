A PARTIR DEL LUNES SE IMPLEMENTARÁ LA PRIMERA ETAPA DEL NUEVO PLAN DE RECORRIDOS DE COLECTIVOS EN USHUAIA

Ushuaia 25/09/2021.- Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) indicó que, a partir del lunes, las Líneas A y B ingresarán a Río Pipo. Las rutas históricas de ambas líneas sufrirán leves modificaciones. La siguiente etapa será el 1° de octubre con la nueva Línea C Andorra-Centro

El Plan de Nuevos Recorridos para el Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros comienza a ser ejecutado este lunes con las Líneas A y B ingresando al barrio Río Pipo desde la primera frecuencia del día, evitando el trasbordo de la calle Formosa.

El ingreso de las dos líneas troncales del servicio que presta Ushuaia Integral desactiva a la Línea C que desde hace años cubre este sector de la ciudad, primer uniendo el Pipo con La Tranquera, y desde hace dos meses el Pipo con la Plaza Malvinas, en el Centro de la ciudad.

La integración de Río Pipo con la trama urbana mediante el servicio de colectivos obligó a la sociedad del Estado y a la Municipalidad a rectificar parcialmente los tradicionales recorridos de las Líneas A y B, para compensar tiempo y kilómetros con la prolongación de ambas rutas.

“La red de recorridos fue diseñada en 2004, en los diecisiete años que pasaron desde entonces la cuidad creció en el Pipo, hacia Andorra, para los Alakalufes e Identidad Fueguina y la Urbanización General San Martín, y se densificaron los barrios por encima y debajo de la avenida Leandro Alem, el intendente nos pidió que hiciéramos el esfuerzo de llegar a la mayor cantidad de barrios posible y eso haremos”, explicó el Presidente de UISE, Silvio Bocchicchio.

El funcionario recordó que los nuevos recorridos “fueron elaborados escuchando a todos los sectores, especialmente a las usuarias y usuarios del servicio, quienes participaron en una inédita consulta pública del plan de mejora del servicio y nos han aportado opiniones muy valiosas que incorporamos a la traza que vamos a implementar de manera gradual”.

Las principales modificaciones aplicadas al tradicionales recorrido de la Línea A son: en la “ida”, al bajar por Gendarme Argentino a Perito Moreno, el micro seguirá hacia el Centro, sin retroceder hacia la zona de los centros comerciales, sector que cubrirá la nueva Línea C a partir del 1 de octubre”.

La Línea A, en vez de atravesar Kuanip hasta Juan Domingo Perón, a partir del lunes irá por Kuanip hasta Marcos Zar por esta tomará Puerto Españolpor la que llegará a Perón y girará a la izquierda hacia la rotonda Padre Zink, a metros de la Universidad Tierra del Fuego. Asimismo, el A circulará por la avenida Hipólito Yrigoyen, sin ingresar a los barrios Malvinas y Bahía Golondrina, tanto a la ida como en el recorrido de vuelta.

La Línea B también tendrá leves modificaciones en su recorrido histórico. El colectivo deja de atravesar el microcentro por Gobernador Paz, y al regreso por Gobernador Deloqui, para circular tanto a la ida como a la vuelta por la avenida Hernando de Magallanes.

Tal como ocurre con la Línea A, la B utilizará la vía rápida de Hipólito Yrigoyen para ir y volver desde el Centro a Río Pipo, sin ingresar en las calles internas del barrio Malvinas. En la ruta de regreso a la Terminal de rotonda del Indio, la Línea B circulará derecho por Héroes de Malvinas, sin ingresar a Los Morros.

Bocchicchio explicó que en UISE, pese a la información que fueron aportando a usuarias y usuarios del servicio, esperan que esta “primera etapa” del nuevo plan de recorridos sea la que genere “la mayor cantidad de dudas ya que contiene algunas modificaciones que pueda sorprender a los usuarios más desinformados”.

Las otras tres líneas de los nuevos recorridos que llevan el servicio a veintiún nuevos barrios hoy sin cobertura, se irán incorporando de manera gradual. La siguiente será la Lïnea C Andorra-Centro a partir del 1 de octubre, la Línea E por Alem el 7 de octubre y luego la Línea D que conecta a los barrios Identidad Fueguina y Los Alakalufes con el resto de la ciudad.

1