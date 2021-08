Yutrovic sobre el festejo en Olivos: «Comparto que no debió haber ocurrido, pero no tengo dudas que esto es una responsabilidad compartida con su compañera»

Río Grande, 16 de Agosto de 2021.- En un alto de las reuniones y encuentros generados en plena campaña hacia las PASO del mes de septiembre, la actual diputada nacional y pre candidata por el FDT, Carolina Yutrovic, reflexionó sobre diversos temas que propusimos desde Tarde pero Seguro. El primero de ellos tiene que ver con el debate en torno al festejo de cumpleaños de la primera dama, la difusión de las fotos y la mirada sobre las mujeres en los ámbitos públicos.

«Ante todo y básicamente sororidad» señaló la diputada. «El presidente planteo que ha sido un error lo que sucedió en ese ambiente que es público, pero también es el espacio en donde el reside, pero creo que en este caso las responsabilidades son compartidas, esta bien que pida disculpas, que de su versión de los hechos».

Sobre el momento de la publicación de «la foto» del festejo, Yutrovic aseguró que se trata de un tema instalado en el contexto pre electoral: «Esto sucede en un marco de campaña donde este tipo de informaciones salen este momento y no antes, porque son cosas que sucedieron hace más de un año, tengo la sensación que se quiso hacer un daño en lo político, y lamentablemente son situaciones que pasan en las campañas y son poco propositivas y no tiene nada que ver con lo que nos hemos planteado desde el FDT, con pensar que país queremos y como vamos a hacer las cosas luego que superemos la pandemia, y acordamos no entrar discusiones estériles».

En ese sentido profundizó en que «Esta claro que la clase política debe dar el ejemplo, en mi caso particular en esos momento no me quedé aislada, consideré junto con compañeras y compañeros del espacio político que compartimos, que quedarnos en casa no era una opción, que necesitábamos salir, organizarnos y ayudar a la gente en un momento muy duro, con un país paralizado por el aislamiento y por eso lo hicimos, cuidándonos, tratando de tener en cuenta las primeras recomendaciones que nos dieron, y plantear por ejemplo llegar con alimentos a los vecinos».

Puntualmente sobre el festejo difundido ampliamente durante toda la semana, opinó que «Esto es obviamente una reunión social y comparto que no debió haber ocurrido, que el presidente pide disculpas y que esto es una responsabilidad compartida con su compañera, de eso no tengo dudas».

Las visitas a Olivos y la mirada sobre las mujeres

Previo al escándalo de la foto, hubo otro reciente a partir de la publicación de los registros de personas que visitaron la quinta de Olivos y en el cual se puso el foco otra vez sobre las mujeres. «Es parte de una especie de caza de brujas sobre quien entró y salió de Olivos, donde convengamos que ese es el espacio de trabajo del presidente y casualmente a las únicas personas que se pone en evidencia, es a las mujeres, y con una connotación en lo sexual que es muy grave y que es lo que nos atraviesa a las mujeres, que desde el momento que ejercemos una actividad pública, cualquiera sea, somos blanco de comentarios insultos y discriminación».

«Es por lo que lo que luchamos las feministas hechas y derechas y las feministas en evolución«, Carolina hace un paréntesis para aclarar que en el camino de los feminismos «todas nos vamos haciendo» y es en «este camino en el que tenemos que ser absolutamente solidarias sin importar su procedencia política o actividad, rechazar y repudiar esas acciones y no ser parte de ellas. No puede seguir pasando este tipo de situaciones en que una mujer es desprestigiada, expuesta, cuestionada y ahí todas tenemos que haceros una para que eso no siga pasando».

La historia personal deviene en la lucha colectiva

Yutrovic es técnica electrónica en Telecomunicaciones y con ese título llegó a trabajar a Ushuaia a finales de los 80. «Tengo un recorrido en mi vida en que las elecciones que hice me llevaron a espacios en donde había muchos hombres. Me recibí en el año 1982, pero en el trayecto de la secundaria tuve una sola compañera de 1° a 3° año, y luego en los últimos tres años fui la única mujer en el curso y la única que se recibió ese año. Por su puesto que había bromas de mis compañeros, algunos que me exigían más y otros que me sobreprotegían y no me dejaba que pique una pared o tendiera un cableado, usar una sierra o alguna herramienta», recuerda.

«Con ese título me vine a trabajar a Tierra del Fuego. Me pasó que en la fábrica no me quería tomar con mi título de técnica porque las mujeres iban a inserción, entonces fue la forma de ingresar y de a poco fui logrando mi lugar y me costó que me reconozcan con la categoría de técnica. Incluso para reconocer ese título, me quisieron hacer rendir un examen y a los compañeros varones no. Me planté porque no me precia justo y tal vez esas injusticias que vi, me llevaron a abrazar la actividad gremial en la UOM de y estuve casi once años en esa actividad».

La lucha por la equidad no se da sólo en el ámbito de la política sino en el sindical. El escenario no parece haber variado mucho desde entonces «Ahí también creo que hay otra gran deuda pendiente, que la representación sindical sea equitativa, porque hay un 50% de varones y otro 50% de mujeres trabajando en las fábricas, pero en la representación sindical eso no se traduce».

La representación de las mujeres en los espacios de decisón

Los espacios se siguen disputando, a veces con más firmeza y con la participación de más mujeres en los lugares de decisión. En este punto Yutrovic se entusiasma con «la representación igualitaria que hemos logrado en el bloque en Diputados, son pasos que se van dando pero hay que seguir avanzando en la integración paritaria».

Por último resaltó el trabajo coordinado que se generó a partir de la conformación de la Red de Parlamentarias Fueguinas. «Nos falta mucho camino por recorrer, tenemos que seguir afianzando la representación de las mujeres y hay que dar las discusiones intra-partidos o intra-frentes, como en este caso. Uno se va fortaleciendo desde la base, como es el caso de la Red de Parlamentarias Fueguinas, que el año pasado empezamos con un grupo de compañeras pensar como ayudábamos al intendente (Walter Vuoto) a que se pudiera llegar a la gente con alimentos porque todas recibíamos mucha demanda y necesitábamos organizarnos»

Ese grupo se fue ampliando y se realizó en Tolhuin el primer encuentro presencial de la Red de Parlamentarias Fueguinas con la participación de funcionarias en cargos ejecutivos, integrantes de los Gabinetes municipales de las tres ciudades de Tierra del Fuego, luego de consolidar el espacio de debate a lo largo de reuniones que se llevaron adelante de manera virtual en cumplimiento con las más estrictas restricciones por la pandemia. para Yutrovic es muy importante que «no solo están las parlamentarias sino que están aquellas que tiene poder de decisión en cargos de gestión y eso es muy valioso. Todas destacamos el valor que nos define y es que no queremos gobernar o gestionar como los hombres, sino como mujeres y con nuestra impronta y sensibilidad que no tenemos que perder».

«En ese camino estamos, en el de fortalecernos y lograr que los espacios de construcción sean amplios, encontrar los aliados para que podamos llegar a los lugares que nos merecemos», subrayó.

