LAS INSCRIPCIONES ESTARÁN ABIERTAS 30 DÍAS HÁBILES PASO A PASO: CÓMO INSCRIBIRSE A LOS CRÉDITOS CASA PROPIA Y VIVIENDAS PROCREAR

* Ser argentinos / as o extranjeros / as con residencia permanente en el país. * Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

* Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder. * Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el / el solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 2 SMVyM y 8 SMVyM.

* Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada

. * No se registraron antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; sin embargos de registradores; y no registrador solicitudes o declaraciones de concurso o quiebra.

* Los y las participantes, al momento de completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, podrán incluir solo un / a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado / a, el / la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente. * El / la titular y el / la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los que deberán encontrarse registrados.

1. Matrimonio.

2. Unión convivencial.

3. Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el / la titular y cotitular.

4. Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el / la participante en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. REQUISITOS CRÉDITOS CASA PROPIA

* Ser argentino / a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente. * Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

* Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y / o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $ 27.000 y $ 175.000.

* Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

* No hay antecedentes financieros desfavorables de registrador en los últimos 9 meses. * Registrador 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados / as e independientes). Cotitularidad Los y los participantes podrán incluir solo un / a cotitular, al que deberán estar unidos / como por alguno de los siguientes vínculos: