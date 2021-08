Dos hermanos de 19 y 16 años fueron víctimas de presunta violencia policial en margen sur

El hecho habría ocurrido en la calle Selk´nam, este sábado a las 6:30 de la mañana, cuando los dos jóvenes retornaban a la casa de su madre. Miguel Corvalán relató que los dos hermanos volvían a la casa de la madre, cuando fueron “golpeados por la policía, yo fui al hospital porque me llamó uno de mis hijos diciendo que su hermano estaba en la guardia y ahí constaté que estaba siendo suturado”.

Dijo que al llegar al hospital la policía pretendió impedirle el contacto con sus hijos, porque “decían que estaba detenido”. Finalmente la médica de guardia le facilitó el ingreso, pudiendo comprobar que su hijo tenía “una sutura de cuatro puntos en la frente y una herida muy importante en la nariz”.

Corvalán confirmó que los dos jóvenes fueron golpeados, y ratificó “el mal accionar de la policía”. Remarcó que fue a las 6:30 de la mañana, porque “mi hijo fue llevado a la guardia a las 7:20, según dice el informe”.

Señaló que “uno de los policías me dijo que era porque habían violado en DNU, pero si así fuera esas no son formas de actuar para la policía, ellos están para cuidarnos no para golpearnos”, remarcó.

Finalmente confirmó la decisión de presentar una denuncia ante la Fiscalía, para lo cual la familia ya recurrió a los servicios de un abogado “para que esto no vuelva a pasar con nadie más”, expresó. Indicando por último que “no toda la policía es mala, ni toda la policía es buena, sé que hay excelentes personas; pero esto no tiene que volver a suceder”, concluyó el papá.

Fue un “mano a mano” para el jefe de la Comisaría Cuarta

En declaraciones a Aire Libre FM, el Jefe de la Comisaría Cuarta, Esteban Stiezen explicó que en el domicilio habían denunciado “ruidos molestos”, por lo cual “la comitiva iba a proceder al desalojo de los concurrentes debido a que se estaba realizando un evento social”, y así comenzaron a salir de a dos o tres personas.

En este sentido, el Jefe Policial sigo comentando: “dos individuos sin mediar palabra arremeten contra dos efectivos policiales, uno de ellos contra uno, y otro, contra el otro, quiero decir que quedan en situación de mano a mano, mientras el resto sigue egresando del domicilio”.

“Tal es así que un efectivo resulta lesionado, porque uno de estos sujetos lo agredió en el pómulo izquierdo, luego llega el resto de la dotación y logran colocar las esposas”, relató Stiezen.

“Esta persona estaba muy combativa”, refirió el comisario “arroja un golpe al efectivo, producto de la inercia caen al suelo y esta persona recibe ese golpe”.

“Fue en ese marco, estamos hablando que esta persona ataco al efectivo y se defendió. Otra persona trato de poner mano sobre el efectivo y resultó lesionado”, prosiguió.

“Hay personas que son muy combativas y es que resultan lesionadas, es en ese marco” continuó relatando, el jefe policial.

Por último, el comisario Esteban Stiezen dijo: “entiendo la posición del padre y la madre, es natural, pero todo lo que le relato es lo que sucedió, lo que aconteció y esta expresado en un expediente”.

Hace dos semanas atrás el Juez Césari había allanado la comisaría por una denuncia similar

Hace dos semanas atrás quienes residen en la vivienda de Shelknam 114 cometieron dos hechos delictivos contra el mismo predio vecino de Shelknam 156, donde hay varias casas en alquiler.

En una de los casos patearon la puerta de una casa llevándose un televisor, el cual por la noche fue recuperado por personal policial de la comisaría Cuarta cuando lo trasladaban en un taxi.

En ese operativo fueron aprehendidos e imputados Brian Quinteros y su pareja, Leila Ojeda, la cual luego denunció presuntos apremios ilegales, denunciando golpes y hasta un disparo de una bala “marcadora” que son pistolas tipo de “paint ball” que la Policía usa como elementos disuasivos, indican versiones periodísticas.

Días después, las mismas personas fueron vinculadas a un asalto en el mismo predio contra el propietario que había ido a cobrar un alquiler, al que le sustrajeron 40 mil pesos tras golpearlo. El juez de turno, el Dr. Daniel Cesari Hernández emitió una orden de allanamiento y además, se hizo presente en la comisaría y en la casa de los posibles autores del ilícito.

El juez Cesari se hizo presente en sede policial de la comisaría Cuarta, donde orden judicial mediante extrajo el libro de guardia y toda documentación relacionada al hecho del lunes por la noche, en que se denunciaron los presuntos “apremios”.

Acto seguido condujo el allanamiento a la vivienda de Ojeda y Quinteros, en Shelknam 114, donde obviamente con el paso de las horas ya casi no se recuperó algo de los 40 mil pesos sustraídos, en la demora de las actuaciones.

Cesari no permitió la intervención directa de efectivos de esta comisaría en la vivienda, como parte de la denuncia por “apremios”, excluyendo a esta unidad policial de la continuidad investigativa en la causa.