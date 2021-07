Exclusivo: Proyecto de Ley de Promoción de Hidrocarburos. ¿Qué puntos cuestiona la OFEPHI?

Rio Grande 28/07/2021.- Fuentes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), dejaron entrever que no están muy de acuerdo con el proyecto de Ley de Promoción de Hidrocarburos generado en la Secretaria de Energía de la Nación a cargo de Norman Mario Martinez, que propone inversiones por un monto de 150.000.000 millones de dólares, los tiempos no son viables, no se abre la importación para adquirir equipos y tampoco se consulto a las provincias sobre como aplicara el gobierno nacional el precio del crudo ante un nuevo aumento de los combustibles. De no existir participación de OFEPHI en la conformación de la Ley, estas solo decidirán adherir cuando la misma sea reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional.

De hecho, la organización envió una nota al Secretario de Energía de la Nación, Norman Dario Martinez, señalando los varios puntos del proyecto en el que no concuerdan y remarcan que la ley no debe interferir en las autonomías provinciales y el manejo de estas respecto de cuestiones impositivas o regalías. La nota también solicita que se envié el mencionado proyecto a esa organización para su análisis y corrección de lo que crean conveniente.

Los puntos principales con los que no están de acuerdo, son los que adelantó Daniel Kogan asesor de la Secretaria de Energía de la Nación a OFEPHI y aquí los adelantamos en exclusiva.

Aquí el primero de los puntos habla de inequidades con aquellas provincias que tengan dificultades para exportar hidrocarburos, tampoco prevé en desarrollo de inversiones en todas las cuencas y no contempla un beneficio alternativo para aquellas empresas que habiendo realizado inversiones y producción no les es posible exportar, esto es un perjuicio claro.

Hasta aquí las provincias productoras no fueron consultadas y tampoco se abre la importación de equipos para la industria lo que hace imposible la aplicación del proyecto. Por ultimo un nuevo aumento de los combustibles esta vez de un 50% mas o menos, las provincias no saben bajo que condiciones el poder ejecutivo hará uso de esa facultad para determinar el precio del petróleo crudo. Hasta aquí es un proyecto inconsulto, unilateral y que evidentemente no tiene en cuenta a las provincias productoras, por lo que parecería inviable, sin las correcciones que propone OFEPHI.

Lo que mencionábamos al principio respecto de los 150 millones de dólares de inversión, el tiempo no es suficiente, no contempla a gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que trabajan y generan empleo en las cuencas productivas y no refleja la realidad de posibles proyectos convencionales en la mayoría de las provincias dejando fuera de alcance a las cuencas que en ellas se encuentran.

Este párrafo es fundamental porque de haber consulta o participación de OFEPHI en la conformación de la norma, estas recién decidirán adherir o no cuando la misma este reglamentada por el ejecutivo nacional.

En conclusión aun no se presentó el proyecto, esto es lo que adelantó un asesor de la Secretaria de Energía dela Nacion, pero la visión de las provincias productoras de hidrocarburos es que no se ajusta a la realidad que vive el sector r productivo y no contempla a la organización que las nuclea a la hora de consultar a quienes producen hidrocarburos. Esto es la OFEPHI y a su Secretario Ejecutivo Alejandro R. Monteiro.

