EL MUNICIPIO PRESENTARÁ UN MAPPING SOBRE EL ÁLBUM DE FIGURITAS

El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud, presentará un mapping con la temática del Álbum de Figuritas, en el polideportivo Carlos Margalot.

Sobre ello, Carlos Gómez, subsecretario de Cultura, indicó que “a partir de este martes 13 hasta el jueves 15, vamos a presentar, en el polideportivo Carlos Margalot, de 10 a 20 horas, una experiencia de mapping, como la que pudimos disfrutar en la plaza en la previa y en el Centenario, pero con la estética y los gráficos del álbum de figuritas”.

“Va a ser con relatos de nuestro historiador Mingo Gutiérrez, los cuales fueron escritos por Federico Rodríguez”, agregó.

Gómez detalló que “está destinado a toda la familia, por ello, para inscribirse y conseguir un lugar deben entrar en: biolinky.co/mappingcentenario, desde ahí pueden anotarse escuelas y las familias enteras”.

Comentó que “el mapping fue desarrollado por artistas sonoros y visuales de nuestra Ciudad que también fueron encargados del álbum de figuritas”.

Asimismo, el subsecretario de Cultura explicó que “las familias van a encontrarse con los relatos y las estaciones de las figuritas, con una explicación muy didáctica y un recorrido histórico muy ameno de lo que es nuestra historia Centenaria”.

“Habrá un entorno 3D y de animación digital que les va a encantar tanto a niños y niñas como a toda la familia”, concluyó Carlos Gómez.

