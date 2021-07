EL CONCEJAL WALTER CAMPOS PROPONE TRATAR EN COMISIÓN EL PROYECTO DE ORDENANZA DE SU AUTORÍA EL DE CREAR EL CENTRO DE CAPACITACIÓN AGROECOLÓGICO MUNICIPAL EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA

Río Grande.- Con respecto al tratamiento para la próxima Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante con respecto al proyecto del ‘Centro de Capacitación Agroecológico Municipal de Huertas y Granjas Comunitarias’, el edil detalló que: “Esta necesidad nace en principio por capacitar y el de fomentar la actividad, ya que se desarrolla en nuestra ciudad hace varios años, y desde la administración municipal anterior, se le dio un impulso muy importante a todos los productores locales, y esto significa que ya es el momento justo de crear un ‘Centro de Capacitación’ para poder así continuar con el desarrollo y la generación de nuevos cultivos y extender el apoyo a la producción artesanal que existe en nuestra localidad; e incrementar aún más las posibilidades de buscar en principio nuevos mercados en nuestra provincia”. “Además, con la creación de este ‘Centro de Capacitación Agroecológico’, que es fundamental para nuestra sociedad actual, considero que de esta manera se estaría potenciando la generación de empleo y así conformar una economía social y popular que le dará sustentabilidad a aquellos emprendimientos familiares, que además se lograría sustancialmente mejorar el estándar de vida, como así también el de nuestro hábitat y el ambiente en el que todos convivimos; que creo no es menor”. “También con este proyecto que impulso desde mi bloque, considero que se lograría obtener nuevas tecnologías que deberán ser si o si sustentables -‘sostenibles en el tiempo’-, y por sobre todas las cosas alcanzar una ‘Agricultura Ecológica’, que con esta iniciativa, minimizaríamos considerablemente el consumo masivo de agrotóxicos que tanto está afectando al medio ambiente; cree que debemos de una vez por todas sincerarnos nosotros mismos con el impacto negativo hacia la agricultura y el efecto nocivo que tiene para nuestra salud”. “Considero además que esta actividad educativa que se realizará por intermedio del ‘Centro de Capacitación Agroecológico Municipal de Huertas y Granjas Comunitarias’, cree que lograríamos obtener una conformación más uniforme de ‘Huertas Urbanas’ y que tienen ya su propio reconocimiento a nivel mundial y que no es menor”. “Quiero destacar también que desde hace varios años, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), continúa con la fuerte apuesta del Programa ‘Prohuerta’, y que especialmente en este contexto de pandemia que atravesamos; se positivamente –más allá de las dificultades que hoy día padecen los productores locales o las PIMES familiares que se han conformado; es que gratamente estoy observado un crecimiento gradual y por demás importante en diferentes sectores de nuestra ciudad, ya que además, también he impulsado con gran éxito desde mi banca como concejal, el ‘Programa de Compostaje Domiciliario’, y tiene mucho que ver y considero que van de la mano con el ‘Centro de Capacitación Agroecológico Municipal de Huertas y Granjas Comunitarias’, que de esta manera; estoy convencido de que alcanzaremos la conservación de la biodiversidad por lo que tanto pregonamos las personas, y que nosotros como Concejales promovemos las ordenanzas para el mejoramiento de la ciudad y la calidad de vida de nuestros vecinos”, finalizó el edil.