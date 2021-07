CASTIGLIONE “LA LEY LIMITA Y CONDICIONA LA SALMONICULTURA EN LOS AMBIENTES ACUATICOS NATURALES”

En ese sentido, aseguró que “lo que prohíbe la Ley no es la salmonicultura, sino que limita y condiciona la actividad a ser realizada con determinados métodos y tecnologías, en espacios que no sean naturales”. “Si bien en la letra de la Ley hay una prohibición taxativa de la salmonicultura en aguas jurisdiccionales, lacustres y marítimas de la provincia, esto no hace más que crear el marco normativo para que la actividad se desarrolle en un ámbito distinto, con nuevas tecnologías, que son mucho más amigables, no solo con el ambiente, sino además con el producto mismo”, especificó.

Asimismo, agregó que “desde nuestro ministerio, que tiene injerencia desde sus secretarías, vamos a estar redactando la reglamentación para que quede bien clara la forma permitida para desarrollar la actividad en Tierra del Fuego”. “De ninguna manera estamos en contra de esta actividad productiva ni de ninguna otra. Pero tenemos un compromiso ineludible con el medioambiente, con el futuro, con las actuales y las nuevas generaciones. Sabemos lo que ha ocurrido en otros países y no podemos soslayar estos daños irreparables. Es por eso que internacionalmente se vienen desarrollando nuevos métodos y tecnologías virtuosos tanto con la calidad del producto como con la sustentabilidad ambiental”, expuso.

En relación a las posibilidades de producción de salmónidos, la funcionaria indicó que “internacionalmente las empresas ya están buscando otras metodologías y procesos para hacer un tipo distinto de producción, por ejemplo en circuitos cerrados de aguas, en lagunas artificiales creadas a tal fin, en definitiva hay una variedad de soluciones ambientalmente sustentables que se están poniendo en práctica y otras que se están desarrollando”.

Por otra parte, Castiglione se refirió al plan productivo que tiene la provincia para la región y para las aguas de la provincia asegurando que “la estrategia de desarrollo acuícola que llevamos adelante tiene como actividades principales para desarrollar en el Canal Beagle la pesca artesanal, la acuicultura y mitilicultura sustentables, como así también al turismo, con lo que hay una alternativa productiva a las actividades que limita la Ley”.

“La Ley explícitamente autoriza el desarrollo de acuicultura en lo relativo al cultivo y producción de la trucha arcoíris en escalas artesanales hasta 50 toneladas, reconociendo a los emprendimientos que ya vienen desarrollando esta actividad en piletones, fuera de los cursos de agua naturales, en conexión con estos pero debidamente adecuados a la normativa del cuidado ambiental”, señaló. Por último, la Ministra reiteró que “no se trata de prohibir la salmonicultura ni cualquier otra actividad vinculada, sino de encausarla hacia modelos ambientalmente sustentables, eso es lo que entendemos se desprende de la letra de la Ley y vamos a trabajar en la reglamentación a la brevedad”.