Tribunal de Cuentas de la Provincia 1.820.000 pesos en pisos y ventanas.

El tribunal de Cuentas de la Provincia pareciera no querer de dejar de producir titulares cada semana a raiz del desproporcionado volumen de gastos que genera y del que nadie habla, salvo raras excepciones.

Ya pasamos por los escandalosos aumentos de salarios de los vocales, después lo viáticos, la delegación en CABA que nadie pudo explicar para que se creo y donde hay contratados un profesor de tenis y un runner y ahora la decoración de dos oficinas de se órgano de control que demandara un gasto de 1.820..000 pesos en ventanas y pisos. El equivalente al costo de una vivienda social, pero con un detalle, no es lo mismo el costo para un vocal contador que para un vocal abogado y aquí te mostramos cual es la diferencia a la hora de colocar ventanas y pisos en sus oficinas.

Ventana para vocal contador.

Sin embargo así como decimos lo malo, decimos lo bueno, el TCP acaba de denunciar a la ex presidenta de la OSEF, Sonia Milstain por una suma superior a los 7 millones de pesos por actos caratulaos con inconstitucionales, como cambiar la escala salarial de los empleados de la Obra Social del Estado Fueguino OSEF, y según plantean los allegados estos se debe a la tensa relación que mantiene con el gobierno provincial, desde donde señalan que podrían seguir la denuncias, aunque no ha pasado así con los funcionarios de la ex Gobernadora Bertone, devenida en acida critica de la actual gestión, en asuntos a los que ella no se dedico en sus 4 años de gestión, como por ejemplo el desmanejo de la cuestión edilicia, o el gasto en viáticos o el nombramiento de 590 plantas políticas en el estado fueguino. Tampoco lo vio el TCP, es por lo menos llamativo.

Ventana del vocal abogado.