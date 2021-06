“Uno no le hace mal a nadie y que nos lastimen con el fruto de un año de trabajo es muy doloroso”, sostuvo Ronchi. Y agregó: “Es maldad pura de personas que no toman conciencia del laburo que hay detrás. No se llevaron ni un solo grano y si falta alguno será porque un peludo se lo comió. Tuvieron que caminar bajo la lluvia más 750 metros desde el camino vecinal para poder cortar de punta a punta los tres silobolsas que estaban pegados a un monte de árboles, en el medio del campo”.