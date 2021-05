MARIO DANIELE: “CON ESTA CONFESIÓN DE MELELLA DE QUE EXISTE DEUDA, QUEDÓ EN EVIDENCIA QUE ESTABAN MINTIENDO”

“Lamento que no se hubiese empezado por acá, porque estuvimos un mes desgastándonos cuando el Ministro de Economía decía que no se debía nada a los municipios. Entonces pregunto, ¿cuál es la vieja política, la que miente o la que dice la verdad?”, expresó Daniele, quien reafirmó que “nosotros siempre dijimos la verdad”.

El Jefe de Gabinete municipal respaldó a la Secretaria de Economía y Finanzas de Ushuaia y sostuvo que “nunca confundió, siempre dijo la verdad, lo real; por eso, nuestra Secretaria es una persona seria, responsable y cuando ha hablado de números, lo hizo de manera concreta”.

“Hoy el Gobernador reconoce que hay deuda y a confesión de parte, relevo de pruebas. Esto lo tendrían que haber hecho antes, perdimos un montón de tiempo”, dijo Daniele y recordó que “cuando yo era Intendente tuve muchas diferencias con Estabillo y con su ministro de Economía Preto, pero cuando había un problema se levantaba el teléfono y esto se resolvía en una charla de cinco minutos. Hoy el Gobernador tiene un ministro irresponsable, mentiroso que confundió a toda la comunidad y ofendió diciendo que no había deuda”.

Daniele agregó que “espero que llame a los intendentes y les diga: reconozco esta deuda y este es mi plan para pagarlo” y explicó que “no es tiempo para tirar manteca al techo, estamos entrando al invierno, necesitamos equiparnos, necesitamos cubrir la demanda que tenemos con el tema COVID, preparar nuestras máquinas, pagar la sal, estar listos para terminar las obras en los pocos días que nos queden y prepararnos para el invierno”.

“Acá quedó claro quién mentía y quién no; el propio Gobernador descalifica al ministro admitiendo que sí hay una deuda. Con esta confesión de Melella de que existe la deuda, queda claro quien estaba mintiendo. Yo creo que ante la comunidad, queda claro que el Ministro de Economía vino mintiendo todo este tiempo, y que aquellos a los que nos dicen ser la vieja política, decíamos la verdad”, dijo Daniele. “Yo jamás mentiría en una cosa así, porque yo entiendo la responsabilidad institucional que tengo. Jamás lo haría, ni con el peor adversario político”.