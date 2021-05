El Tribunal de Cuentas aprobó por resolución Plenaria 104/2018 la instalación de las salmoneras en el Canal de Beagle.

En este punto debemos volver a la legislatura provincial ya que seria muy importante escuchar las opiniones y posturas de los jefes de bloque porque la decisión del Tribunal de Cuentas de la provincia sigue vigente y hace pocos días se hablo de la aprobación de la prohibición de las salmoneras en el Beagle pero eso aun no ha ocurrido y como dejamos al principio estaría bueno, preguntarle a cada jefe de bloque del Poder Legislativo que opinan de la decisión del órgano de control, y la cual sigue vigente.

Pwro mucho mas interesante seria saber como uno de los que autorizó las salmoneras es Juez Civil y Comercial y cuales fueron las razones que llevaron a aprobar la instalación, cuando los accedentes sobre este proceso de producción ictícola no ha dejado mas de un desastre ecológico en todos los países donde se aprobó su funcionamiento.

Pareciera que se dice una cosa y se hace otra aun cuando esas decisiones peguen de lleno, por ejemplo, en la económica de toda una provincia o destruya el medio ambiente y la ecología, a no es descabellado pensar que algunos miles de razones o la protección del empleo estén jugando contra la verdad y contra una sociedad que evidentemente ya no cree tanto en la justicia, basándose en hechos cómo estos, como tampoco en los órganos de control que evidentemente no controlan nada y además dejan pasar cuestiones tan delicadas como estas.