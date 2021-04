VUOTO FIRMÓ EL CONVENIO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA RED DE GAS Y CLOACAS PARA 601 LOTES EN LA URBANIZACIÓN SAN MARTÍN

La rúbrica, que se realizó vía zoom, estuvo a cargo del intendente Walter Vuoto y del subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Luciano Scatolini, en un acto en el que estuvieron presentes la secretaria de Hábitat y Ordenamiento territorial del Municipio, Lorena Henriques Sanches; y el delegado de la Municipalidad en Buenos Aires, Oscar Souto. También participaron las subsecretarias Yanira Martinez y la Arq. Irupe Petrina.

Durante el encuentro virtual el intendente Vuoto remarcó que “si no hubiera sido por el Ministerio de Hábitat, por el Ministerio de Obras Públicas y por el Estado nacional, en su conjunto, Ushuaia no hubiese tenido plan de obras”.

Vuoto apuntó que “una cosa es firmar un acta como una expresión de deseo y otra muy distinta es cuando llegan los materiales, los postes de luz, las cañerías, cuando empieza la obra y comenzamos a tener suelo urbano de calidad”.

En esa línea, aseveró que la Urbanización San Martín “fue un sueño que pusimos en marcha en nuestra primera gestión y sin el acompañamiento del Gobierno nacional no hubiéramos cumplido ese sueño tan rápidamente”.

Luego señaló que “este respaldo del Gobierno nacional es también un reconocimiento a nuestra gestión; durante el gobierno de Mauricio Macri pedíamos agua para apagar la sed y nos mandaban una bolsa de anchoas, en cambio hoy podemos trabajar en conjunto y los vecinos pueden ver que hay un cambio a partir de un gobierno con mirada federal”.

“Como siempre digo, el federalismo es de recursos o no es federalismo y claramente tenemos un Presidente federal y que piensa en el interior”, concluyó el jefe del Ejecutivo de la ciudad.

Por su parte, la secretaria de Hábitat municipal Henriques Sanches aseguró que “estas obras van a permitir llevar servicios a 601 lotes, siendo el proyecto urbanístico de estas características más grande que se lleva adelante en el país”. Agregó que “el convenio específico permite ejecutar obras y acciones en el marco del Plan Nacional de Suelo Urbano”, por medio del cual “se transferirán fondos destinados al financiamiento de las obras de infraestructura de gas y colector cloacal”.

La funcionaria manifestó que “este es otro gran paso que damos para cumplir el sueño de cientos de familias de Ushuaia que van a tener suelo urbano de calidad, con todos los servicios, como nunca antes se hizo en la ciudad”.

Por último, la titular de Hábitat del Municipio expresó que “los sueños de nuestros vecinos y vecinas son nuestros sueños, y con el acompañamiento del Gobierno nacional vamos a poder concretarlos”.I