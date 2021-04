Rio Grande 20/04/2021.- El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas privado reclamó públicamente al Gobierno provincial la falta de acciones ante la desinversión de la petrolera YPF, pese a que el gobernador Gustavo Melella ocupa la vicepresidencia de la OFEPHI. Aseguró que “han llenado” la empresa de gente de afuera por razones políticas, sin priorizar al personal de carrera. La semana pasada hubo una medida de fuerza, ante la intención de las empresas de postergar la discusión paritaria para mediados de año, cuando no está cerrada todavía la pauta de 2020. Adelantó el apoyo del gremio a Walter Vuoto como candidato a gobernador, con quien mantiene un diálogo estrecho y aseguró que varios gremios van por el mismo camino. También hubo un reproche a los legisladores frente al desinterés por el sector, en particular de los representantes de extracción sindical.

Río Grande.- El Secretario General del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Luís Sosa, se anticipó a las elecciones del 2023 y adelantó su apoyo a Walter Vuoto como candidato a gobernador, con quien mantiene diálogo estrecho, a diferencia de la falta de comunicación con Gustavo Melella.

Por Radio Universidad 93.5 en principio se lo consultó sobre la diferencia de costos de las naftas en la capital fueguina, dado que son más caras que en la zona norte: “Debe ser porque es la capital económica de la provincia, porque no hay motivos para que la nafta esté más cara en Ushuaia que en Río Grande, donde el cordón industrial es mucho más importante. La nafta la tenemos a un paso en Ushuaia, porque baja en barco, y luego hay camiones en la ruta todas las semanas para trasladarla a Río Grande, donde debería ser más cara por el costo adicional de transporte”, señaló.

“Sería bueno que al aumentar las naftas aumentaran los sueldos de los trabajadores, pero es al revés. Aumentan los combustibles y aumenta todo, menos el salario de los petroleros. No quiere decir que los trabajadores estén en malas condiciones pero tampoco es una panacea. Ojalá cada vez que hubiera un aumento de naftas el salario se viera incrementado. No pedimos un aumento con el mismo porcentaje, sino un mínimo ante todos los aumentos que tienen los combustibles”, sostuvo.

Desinversión de YPF

El dirigente consideró que contar con un representante fueguino en la vicepresidencia de la OFEPHI “es muy importante porque se nos puede abrir una puerta para tener un diálogo directo con la gente del directorio”, si bien no hay diálogo con Gustavo Melella.

“No ha sido así hasta el momento y con YPF estamos con una relación stand by desde que asumió Mauricio Macri, porque dejó de haber inversiones. Tampoco con el gobierno de Alberto Fernández hemos visto inversiones, al menos en Tierra del Fuego. No hablo de otras partes del país porque YPF está mirando otras cuencas, pero hace cinco o seis años que no hace un aporte mínimo en inversiones que merecen la provincia y los yacimientos. Hoy están mirando a Neuquén, con Vaca Muerta, también en Mendoza Roch está haciendo inversiones”, dijo.

“Nosotros no estamos reclamando solamente a través de los medios, sino que enviamos notas al gobernador como responsable de no haber intimado a YPF. También hacemos responsables a los legisladores, porque son los que controlan al gobierno provincial y tienen que mirar el sector, en lugar de dejar pasar lo que uno dice. Tienen que tomar acciones, pedir una reunión al gobernador o al director de Hidrocarburos Alejandro Aguirre, y darnos una explicación a nosotros de por qué no hay inversiones de parte de YPF”, reclamó.

Medida de fuerza

El dirigente informó que el pasado miércoles realizaron “una medida de acción directa por falta de acuerdo con las cámaras empresariales, que querían llevar a junio o julio la discusión de las condiciones salariales del 2020. No hablamos del 2021, porque no terminamos de cerrar las paritarias del 2020. Decidimos una medida de fuerza a partir de las 20 horas, cuando entra el turno. Los jerárquicos iban a comenzar una medida de fuerza a partir de las cero horas y nos llamaron las empresas diciendo que necesitaban trabajadores y no podían parar la planta. Nosotros les dijimos que las plantas las paraban ellos, no los trabajadores, por una cuestión de logística y de falta de trabajadores. Se vieron en una disyuntiva porque no tenían trabajadores propios preparados para atender la producción”, expresó.

Se le preguntó si la provincia pide el pago de regalías adelantadas y esto puede incidir en la falta de acciones. “Cuando el gobierno de la provincia necesita dinero para solventar salarios o gastos de lo que fuera, recurren a las operadoras para pedir un anticipo de regalías, y las empresas se lo dan. Si reclaman adelanto de regalías deberían reclamar por la falta de inversión de las distintas operadoras”, sentenció.

Según Sosa, la gestión Melella habría pedido estos adelantos, aunque tiene la reserva del endeudamiento en dólares y el revolving autorizado en el BTF: “Ojalá que no fuera así pero tengo entendido que el actual gobierno hizo una presentación para obtener el adelanto de regalías. Para qué lo desconozco”, manifestó.

“Melella es el vicepresidente de la OFEPHI y tiene acceso a información sobre las inversiones locales y en otros puntos del país. Me gustaría saber qué dice como vicepresidente el gobernador sobre YPF, que no hace ninguna inversión en la provincia. YPF dice que no tiene plata, y que el presupuesto que tenían ya lo gastaron en otra cosa. No están haciendo ninguna clase de inversión en Río Grande, además YPF llenó los yacimientos de gente de otros lugares del país, de estudiantes recién salidos de la universidad, que trajeron por una cuestión política a la provincia”, afirmó.

“Son contados con los dedos de la mano la cantidad de trabajadores genuinos que pasaron a ser supervisores. Lamentablemente quedaron muy pocos trabajadores y han invadido de empleados que vinieron de otros lugares. Hay compañeros de YPF que venían de empresas que cerraron, como Apache, y es muy poca la gente que quedó porque está lleno de ingenieros de afuera”, aseguró.

Situación epidemiológica

Sosa estimó en 1.490 los trabajadores del sector y se refirió al impacto de la pandemia: “Con el aumento de contagios en esta segunda ola hemos tenido muy pocos casos. Los trabajadores se están cuidando pero siempre alguno se contagia saliendo de la ciudad o al venir del continente, pero fueron muy pocos dada la elevada cantidad de contagios en el país y en la provincia”, celebró.

Monoboya a punto de partir

Tras meses de demora en la reparación, que impidieron sacar la producción de la provincia, la monoboya de YPF podría ser retirada de la zona norte. “Es una monoboya de grandes dimensiones para la poca cantidad que está produciendo YPF y Roch. YPF tiene pensado sacarla de la provincia y tiene dos en el país. La de Río Grande es muy grande para las dimensiones de producción y están hablando con Total para enviar el crudo a uno de los tanques de reserva que ellos tienen. Siempre que hablamos de la boya hablamos de la provincia, que está perdiendo regalías”, advirtió.

Respaldo a Walter Vuoto

Por otra parte se le preguntó sobre el “desembarco” de Walter Vuoto en Río Grande y si tuvo contacto con el sector petrolero. “Cuando nosotros sacamos una carta donde hablamos de la situación con YPF y las otras operadoras, automáticamente el compañero Walter Vuoto nos llamó por teléfono para ver si podíamos ir a Ushuaia a fin de tener información directa de nosotros. Asistió el compañero René Vergara a tener una charla con él y después hubo enojos de algunos porque René apareció en una foto con el intendente. Luego vino Walter a nuestra organización y estuvo hablando como tres horas. En la última visita estuvo con el intendente Martín Pérez recorriendo obras y se acercó al sindicato. Hablamos sin intermediarios y le comentamos todo lo que estaba sucediendo, así como en su momento hablamos con Gustavo Melella cuando era intendente. No veo por qué se tienen que enojar algunos funcionarios cuando uno se entrevista o tiene alguna reunión en privado, pero hubo enojos de funcionarios provinciales y municipales de Río Grande, de las dos partes”, reveló.

Particularmente “de la gobernación hubo funcionarios que se molestaron por la presencia del compañero y candidato a gobernador Walter Vuoto”, dijo, anticipando el respaldo a su candidatura: “Seguramente nos vamos a alinear y no sólo nosotros. Hay bastantes gremios que estamos hablando el mismo idioma y ya es tiempo de que nos juntemos en una mesa para hablar de la cuestión política y gremial”, expresó.

Para Sosa “no se visualiza otro candidato, aunque no hay duda de que puede haber otro compañero con aspiraciones. Se hablaba de Carlos Manfredotti pero está en retirada, más que nada por una cuestión de salud. En Río Grande no visualizo ningún otro candidato, salvo que los que están hoy en funciones tengan sus aspiraciones cuando llegue el momento. Nadie puede descartar a Martín Pérez pero todos tienen un ciclo que cumplir. Llegará el momento en que Walter Vuoto se postule a la gobernación y después vendrá Martín Pérez, que ya logró ser intendente y puede tener aspiraciones a la gobernación”, barajó.

Con Gustavo Melella “no tenemos afinidad política ni gremial, ni hay intercambio de diálogo o llamados telefónicos”, manifestó sin titubeos. “Hay que ser honestos, y no tenemos nada”, dijo.

Terra Ignis

Finalmente se le preguntó sobre el proyecto de creación de la empresa de hidrocarburos estatal y sumó reproches a los legisladores: “No hemos recibido información de los cambios que se hayan podido hacer. Todo esto tiene un condimento político y, cuando se asomen las elecciones, habrá legisladores desfilando por distintos sectores de los trabajadores. Van a empezar a deambular, como los que están perdidos en la neblina y entran a ver por dónde pueden filtrarse para tener un diálogo con los trabajadores”, fustigó.

Negó todo diálogo con los legisladores de extracción gremial, y agregó que algunos ni lo saludan: “Con el que más acercamiento tuvimos fue con Rivarola, pero con el resto no. A mí no me molesta que no nos llamen, pero no voy a decir que llaman cuando no es así. A algunos legisladores los encuentro en el avión cuando viajo, algunos saludan y otros no. Lamentablemente el único lugar donde los puedo llegar a ver es en el avión”, concluyó.

Fuente: radio Universidad 93.5