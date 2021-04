Metalúrgicos Oscar Martínez confirmó la decisión de alejarse de la conducción de la UOM

Rio Grande 16/04/2021.- El dirigente metalúrgico dijo que abrirán un periodo de dos meses para poner en marcha los mecanismos orientados a renovar la conducción del gremio. Señaló que “la Comisión Directiva ha planteado su decisión de alejarse de la conducción, superado ese plazo, para dar lugar seguramente a otro grupo de compañeras y compañeros que vendrán a hacerse cargo de la organización”. Lamentó que “en los últimos tiempos ya las discusiones no se hacen cara a cara, los planteos no se hacen en los espacios que corresponde como las asambleas, los congresos de la organización; sino a través de las redes, de los medios, de diferentes instancias que no nos permite realmente debatir y actuar en consecuencia como lo debe hacer una organización democrática”.

“Hubo una serie de resoluciones en el Congreso de Delegados que contemplaban todo el debate que se venía desarrollando durante este tiempo, obviamente la situación de nuestro compañero el secretario de Organización y su apoyo y respaldo incondicional tanto de parte de la Comisión directiva como del Congreso, ante el fallo adverso de la semana pasada”, arrancó el secretario General de la UOM Seccional Río Grande, Oscar Martínez, refiriéndose a la situación de Ángel Gordillo.

En una entrevista emitida por Radio Provincia, el dirigente metalúrgico dijo que también en el Congreso de Delegados analizaron “la situación que se daba en el marco de la posibilidad de un acuerdo, que finalmente ayer se terminó concretando, y la instancia de debate que nos ha llevado desde hace algún tiempo a analizar seriamente -como Comisión Directiva- cuál será la situación de acá en más”.

Recordó que se encuentran “como todas las organizaciones gremiales, o al menos la gran mayoría, con mandatos cumplidos atento a que la pandemia nos ha impedido renovar las comisiones directivas, los cuerpos de delegados, y consideramos que una alternativa para poder dar respuesta al conjunto, sobre la demanda legítima de nuevas instancias, sería abrir un periodo de 60 días donde se estén transitando las diferentes alternativas para poder generar una respuesta que sea la mejor posible”.

Por eso señaló que “la Comisión Directiva ha planteado su decisión de alejarse de la conducción, superado ese plazo, para dar lugar seguramente a otro grupo de compañeras y compañeros que vendrán a hacerse cargo de la organización”, confirmó el dirigente metalúrgico.

Martínez hizo un repaso luego de la vida interna del gremio, reivindicó el carácter democrático de la misma y la posibilidad de cuestionar libremente el accionar y las políticas de los dirigentes. Pero lamentó que “en los últimos tiempos ya las discusiones no se hacen cara a cara, los planteos no se hacen en los espacios que corresponde como las asambleas, los congresos de la organización; sino a través de las redes, de los medios, de diferentes instancias que no nos permite realmente debatir y actuar en consecuencia, como lo debe hacer una organización democrática”.

Dijo que se trata de una situación que “genera mucha confusión, divide, es funcional a cualquier intento de cualquier sector como puede ser la patronal o algunos sectores reaccionarios, para intentar avanzar sobre una organización que –insisto- ha sido orgullo para nosotros y hemos puesto mucho esfuerzo en la conducción, durante muchísimos años”.

Luego, en el marco de la conferencia de prensa que se dio en el gimnasio de la UOM del barrio Mutual, refiriéndose al mismo tema el secretario General señaló que “lamentablemente nuestras cuestiones internas han trascendido a los medios, algo que pretendíamos que no sucediera hasta tanto agotáramos el debate que teníamos nosotros”. En el mismo sentido expresó que “algunos también están haciendo su juego desde algunas páginas, desde algunos medios, cosa que no compartimos y cuestionamos”.

El dirigente de la UOM también repasó que se encuentran “hablando de una organización que tiene una estructura, como todos deben conocer, más que importante y contempla un sanatorio, una obra social con muchísimos afiliados, una estructura deportiva; además de la actividad gremial cotidiana”.

Vale mencionar que, Martínez, confirmó que volverá a su fábrica a ocupar su puesto de trabajo, para seguir aportando a la construcción de la organización gremial desde el lugar que se le indique. Aclarando igualmente que los integrantes de la actual conducción van a estar “en el lugar que los compañeros decidan, siempre ha sido así. No tenemos ningún tipo de ambición individual o personal, lo hemos demostrado siempre y si hemos llegado a ocupar los lugares que hemos ocupado lo hemos hecho por decisión de los compañeros”, concluyó el referente metalúrgico.

Fuente: provincia 23