los camioneros chilenos no levantan el corte y solo pasan camiones con insumos médicos, autos particulares y ambulancias. Mensaje para el Presidente Alberto Fernandez.

Por Armando Cabral

Rio Grande 28/04/2021.- Los choferes de camiones de Chile anunciaron esta tarde que no levantaran la medida de fuerza hasta que no se les responda un petitorio donde plantean la libre circulación por Argentina. Según explicó Guillermo Vargas la situacion es cada vez mas complicada y por ahora la medida no se levanta. Un chofer envió un mensaje para el presidente de la Nación Alberto Fernandez, denunciando el abandono de personas.