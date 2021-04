La obra se realizó con fondos nacionales VUOTO Y KATOPODIS INAUGURARON LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CABO GRANNANIELO

Tras el corte de cintas, el jefe del Ejecutivo capitalino señaló que “inauguramos una de las obras que llevamos adelante gracias al acompañamiento del ministro Katopodis y de todo su equipo”, y remarcó que “hay una decisión clara del Gobierno de Alberto y de Cristina para que podamos llevar adelante estos proyectos”.

“Tuvimos una caída de ingresos por la pandemia de 1400 millones de pesos, por lo que sin el acompañamiento del Gobierno nacional hubiese sido imposible tener esta temporada de obras”, observó el intendente, y apuntó que “siempre sostenemos que este Gobierno federal nos dio la posibilidad de tener un plan de obras públicas, con lo que eso significa para la ciudad”.

“Es muy reconfortante sentir el acompañamiento y el apoyo del Gobierno nacional después de cuatro años en el que no recibimos nada. Le digo siempre al ministro que estrenamos lapicera con él porque en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri no firmamos un solo convenio de obra. Por el contrario, este gobierno demuestra un compromiso con la ciudad de un Gobierno netamente federal, con un federalismo de recursos”, continuó.

Vuoto destacó que “a partir de este plan de obras tenemos a más de 900 personas trabajando en la calle, son más de 900 familias que dependen de este plan de obra pública directa e indirectamente”.

En esa línea, valoró que “esta pandemia generó muchas complicaciones a los y las ushuaienses, y en este contexto, estuvo el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para brindarnos un plan de obras y una reactivación económica en un momento muy difícil, en el que no se veían expectativas ni esperanzas”.

Además, expresó que la obra pública “es un motor, es gobernar y permite mejorar la calidad de vida de la gente; estuvimos hablando con los vecinos y están muy contentos con la obra, el que creció en la ciudad sabe lo que significa esta calle”. Y agregó: “La ciudad creció a partir de la Armada y de Prefectura, las casas de este barrio datan de los años 40 y por eso para nosotros es muy importante haber concretado esta obra”.

Finalmente, Vuoto agradeció “a la Agencia de Administración de Bienes del Estado por firmar el convenio que nos permitió avanzar en esta obra; lo pudimos suscribir en menos de dos meses y eso habla de un Estado nacional dinámico que está pensando en las necesidades del argentino que vive en Ushuaia o en La Quiaca”.

Por su parte, Katopodis manifestó que “hay una tarea muy importante que viene llevando adelante Walter para cuidar la salud de los vecinos, pero también se preocupa por el cuidado de la ciudad”.

“Que la obra pública esté en marcha en Ushuaia es un signo de este tiempo de la reactivación de la economía, de cómo le cuidamos el bolsillo a la gente, de cómo la obra pública genera una dinámica en la economía local”, recalcó el titular de Obras Públicas de la Nación, y aseveró que “la ciudad tiene que estar muy orgullosa porque tiene un intendente que sabe dónde está y a dónde quiere ir. Ushuaia es una ciudad amigable, preocupada por generar las mejores condiciones para el turismo, pero que además avanza con obras como la de esta calle que llevaba 60 años de espera”.

El funcionario nacional hizo hincapié en que “hay una obra pública que se siente y qué ocurre, que está en la puerta de la casa de los vecinos, y que le cambia vida en lo cotidiano”.