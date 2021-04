“Es un orgullo hacer este reconocimiento a este enorme dirigente político” VUOTO DISTINGUIÓ COMO “PERSONALIDAD ILUSTRE” AL DR. CARLOS MARTÍN TORRES AL CUMPLIRSE 31 AÑOS DE LA LEY DE PROVINCIALIZACIÓN

“Estamos aquí reunidos para entregar a Carlos Martín Torres esta distinción, porque además de llevar como bandera la provincialización, es la figura que sintetiza la creación y el nacimiento de la Provincia Grande de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, expresó el intendente Vuoto.

“Desde Perón hasta nuestros días, nuestro partido ha mantenido siempre en alto la defensa de ese sueño grande, de esa provincia grande en la Patria Bicontinental y todavía incompleta, hasta que no recuperemos el ejercicio soberano sobre nuestras islas Malvinas. Por eso, este homenaje que hoy le entregamos al compañero Dr. Carlos Martín Torres, constituye también una reivindicación a todos los hombres y a las mujeres justicialistas que durante todos estos años trabajaron y le pusieron el cuerpo al sueño de la provincia grande”, expresó el mandatario de Ushuaia.

Visiblemente emocionado, el histórico dirigente justicialista Martín Torres expresó que “es muy emocionante para mí, cosa que agradezco enormemente a la ciudad de Ushuaia, al Intendente y a quienes me han acompañado, porque todo lo que hice de positivo se los debo a ellos, los defectos son míos. Estoy muy contento”.

“Si no hubiésemos logrado todos los representantes y la militancia de aquel momento llegar al resto de la Nación, no hubiésemos tenido los votos necesarios para aprobar la ley, de modo tal que la tarea fue grandiosa, íntima”, remarcó. “Yo he representado a una gran cantidad de gente, me tocó protagonizar y en este momento tan difícil de la política me enorgullece haber podido cumplir con el mandato y con mi palabra de haber logrado lo que fue posible” y recordó a Miguel Vaca, a Adrián de Antueno y a todos los compañeros de Río Grande”.

“El 26 de abril es la realización de una utopía, era utópico que seamos provincia, nos decían que nos quedemos en este territorio rico, que la provincia va a ser pobre; los ingleses que no querían y tienen agentes en todo el país trabajando en contra por el tema de Malvinas. Pero el 26 de abril es una demostración de que las utopías son posibles, es primero un pensamiento que hay que llevar a la práctica”, indicó Martín Torres.

Dejó un mensaje a las nuevas generaciones al afirmar que “les propongo que se preparen para ser Ilustres hombres y mujeres de Tierra del Fuego y luchen por esos ideales que es posible, pero sin lucha no se logra nada en la vida”.

Del acto participaron dirigentes justicialistas y colaboradores cercanos de Carlos Martín Torres durante sus mandatos, la senadora nacional Eugenia Duré, la diputada nacional Carolina Yutrovic, las legisladoras Victoria Vuoto y Laura Colazo, los concejales Gabriel de la Vega, Javier Branca y Matías Rodríguez de la localidad de Tolhuin y los integrantes del Gabinete municipal de Ushuaia Mario Daniele, Omar Becerra y Pablo García y de Tolhuin, Nancy Jodurcha.

El intendente Vuoto, quien hizo un recorrido histórico de la provincialización desde Perón en 1948 y hasta la incorporación del mapa bicontinental, adelantó en el acto que la Municipalidad de Ushuaia realizará un documental sobre esta gesta “para reivindicar esta historia y que se conozca tal como se tiene que conocer; ya lo hemos hablado con el Ministro de Cultura de la Nación”.