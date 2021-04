“Es un dinamizador concreto de la economía” TARJETA +U: EL INTENDENTE VUOTO FIRMÓ UN CONVENIO CON UPCN PARA QUE ACCEDAN A SUS BENEFICIOS

El mandatario de Ushuaia mantuvo el encuentro vía zoom, con la presencia del secretario General de UPCN José Luis Ríos y miembros de la comisión directiva que permitirá entregar un total de 517 tarjetas en los próximos días.

“Para mí es un honor poder firmar con ustedes este convenio”, dijo el intendente Vuoto. Agregó que “cuando empezamos a soñar con esta tarjeta, no imaginábamos que se iba a convertir en un concreto dinamizador de la economía” y destacó el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico a cargo de Gustavo Ventura, quien lo acompañó durante el acto.

“Hoy la Tarjeta +U, que ya tiene más de 15 mil socios y socias, firmamos con Tolhuin y Rio Grande, nos pidieron el modelo en otros puntos del país y, a pedido de la legisladora Victoria Vuoto, también va a haber beneficios para las familias derivadas a Buenos Aires, con descuentos en taxis hoteles, comidas y farmacias”, enumeró el Intendente de Ushuaia.

Walter Vuoto agregó que “la semana pasada tuvimos más de 10 millones en descuentos y eso quiere decir que se está usando, que se cumple el objetivo que era ayudar a las familias para llegar a fin de mes” y expresó que “un 18% en la leche parece que no, pero a una familia de 4 o 6 pibes, ayuda y empuja mucho”.

El Intendente de Ushuaia aseguró que “en una provincia con 38% de pobreza y 14 puntos de desempleo, y en este contexto de pandemia, aportamos y generamos permanente para la reactivación económica”. En referencia a la creación de la Tarjeta +U, afirmó que “pensamos que iba a ser más chico el impacto y terminó siendo enorme, como la feria de carnes y todo lo que estamos haciendo para acompañar a llegar a fin de mes y reactivar el consumo” y valoró que sean todos los trabajadores de UPCN quienes puedan sumar estos beneficios también.

Vuoto agradeció “por confiar en nosotros” a José Luis Ríos y a quienes lo acompañaron, la secretaria de Igualdad Florencia Berrone, el secretario de Finanzas Carlos Moreno, el secretario de Interior Román Lucía, la secretaria de Organización Pricilla Caminos y el delegado Gustavo Rojo. “Estamos esperando el momento, cuando nos permita esta segunda ola que nos agobia, encontrarnos y tener el cara a cara. Me pone muy orgulloso y muy contento firmar este convenio y seguir trabajando para aportar a esta querida provincia”.

Por su parte, el Secretario General de UPCN, Ríos, anunció que también el beneficio “es extensivo a los compañeros y compañeras de Tolhuin, donde hace poco firmamos un convenio con el Intendente y tenemos una oficina para atender las necesidades de nuestros afiliados de esa ciudad”.

“Muchas gracias por este convenio que estamos firmando que es un beneficio muy importante para nuestros compañeros y a seguir trabajando”, dijo Ríos. “Nosotros, desde el sindicato, lo seguiremos haciendo para el crecimiento de nuestra institución, acompañando a cuestiones laborales en las que podamos estar presentes, para llevarle mejoras a todos nuestros compañeros y que puedan estar mejor en toda la provincia. En nombre de UPCN te damos las gracias y seguiremos aportando”.