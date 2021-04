ENACOM no autorizó aumentos para los meses de mayo y junio en telefonía, internet o televisión por cable.

Por ese motivo, cualquier comunicacioěn en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificacioěn de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada por este Ente.

Asimismo, se recuerda que las empresas que no hayan cumplido con las resoluciones que fijaron los incrementos autorizados y no hayan respetado el monto de los mismos o no hayan otorgado la Prestacioěn Baěsica Universal consagrada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 no podraěn aplicar variaciones de precios a sus clientes.

Lic. PAULA RUTH CATA

DELEGADA TIERRA DEL FUEGO