EL GOBIERNO NACIONAL LANZÓ EL PROGRAMA POTENCIAR EMPLEO VERDE DESDE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“Celebro el programa que vamos a firmar hoy Potenciar Empleo Verde; para nosotros es parte importante de nuestra agenda de gestión pero también de nuestra agenda social”, expresó el Intendente acompañado en el encuentro de la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Sabrina Marcucci y del secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad y la presencia, via zoom, del legislador provincial Jorge Colazo.

El Intendente de Ushuaia agradeció el acompañamiento del Gobierno nacional y la presencia del Ministerio en el territorio y aseguró que “pertenecemos a un espacio donde tenemos funcionarios todo terreno”. Expresamente, reivindicó “a estos compañeros que son una verdadera topadora, a todos los compañeros y compañeras que forman parte del gobierno más federal de la Argentina, que lo encabezan Alberto y Cristina, porque la vocación de servicio es poder transformar, poder salir al territorio para transformar la vida del pueblo”, expresó el intendente al recordar a Mario Meoni, el ministro de Transporte fallecido horas antes.

El programa nacional está dirigido a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, referentes en materia socio-ambiental de la ciudad y como destinatarios directos unidades productivas, grupos cooperativos, trabajadores de la economía popular que realicen actividades vinculadas a la economía popular, la restauración de ecosistemas, la protección comunitaria de áreas de conservación y uso sustentable, reciclado para la salud, agroecología o ecomovilidad.

“Celebramos la llegada de estos recursos que nos permitan tejer redes, a dar soluciones concretas en el territorio, tenemos productores en el Valle de Andorra, a los pequeños productores de hongos comestibles, las cooperativas de trabajo vinculadas al pet, nosotros hemos creamos la Sociedad del Estado para hacernos cargo del transporte público y las cooperativas de limpieza y hemos ordenado en ese sentido; la cooperativa de mujeres productoras, con la cual trabajos muchísimo en el territorio en este contexto de la economía social y sobre todo economía circular , que nos permite dar un salto de calidad y de cantidad”, enumeró Vuoto.

La legisladora Laura Colazo afirmó que “se trata de poder generar herramientas de política pública para lograr nuevos empleos en el marco de la sustentabilidad ambiental, social y económica. Si algo nos mostró la pandemia, es que la forma en la que venimos viviendo, produciendo y consumiendo en todo el mundo debe necesariamente transitar hacia un nuevo paradigma. Nosotros entendemos que ese debe ser la sustentabilidad”.

El secretario nacional Emilio Pérsico, quien también participó vía zoom del lanzamiento del programa explicó que “sabemos que todo lo que se contamina en el planeta queda en el planeta, no hay manera de sacarlo; en una isla sucede una cuestión parecida, toda la basura y contaminación queda”. Aseguró que “hay que tener una gran actitud ecológica, no es casualidad que allí exista el Partido Verde, con alguien como Laura que viene desarrollando una tarea allí, insisto, que las condiciones del lugar necesitan de un fuerte desarrollo ecológico y de un fuerte desarrollo armónico con la naturaleza y los recursos naturales”.