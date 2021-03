Ubicada en avenida Alem y Cámpora SE INAUGURÓ LA PLAZA RENOVADA DEL BARRIO ONAISIN

La obra comprendió la colocación de piso de caucho, juegos nuevos, instalación de cerco perimetral, nueva iluminación, veredas y parquización. La inversión del ejecutivo municipal fue de 10 millones de pesos.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi, manifestó que “tuvimos que esperar para poder concretar la obra ya que nos agarró la pandemia y no la pudimos llevar adelante durante un tiempo”, por lo que “una vez que se habilitó la obra pública pudimos terminarla y hoy es disfrutada por los chicos y chicas”.

La funcionaria detalló que “se puso piso de caucho, se instalaron juegos nuevos, se invirtió en la nueva iluminación, cerco perimetral y veredas, con una inversión de 10 millones de pesos”.

“Este lugar es para los vecinos, les pedimos que se lo apropien, lo usen y la cuiden”, concluyó.

Por su parte, la diputada nacional Carolina Yutrovic destacó que “el espacio fue totalmente renovado como sucede en distintos sectores de la ciudad desde que el intendente Walter Voto definió una política de recuperación y refuncionalización de los espacios públicos”.

“Se hizo un trabajo muy bueno desde distintas áreas de la Municipalidad que permite tener esta plaza que ya está siendo disfrutada por los vecinos, y que se suma al playón deportivo”, señaló, y resaltó que “lleva el nombre de un vecino del barrio que no solo desempeñó su labor como trabajador municipal y delegado gremial, sino que también fue un referente del barrio y luchó para que este espacio existiera”.

En tanto, la legisladora provincial Victoria Vuoto valoró que la plaza “lleva el nombre de un vecino que luchó mucho tiempo para recuperar este espacio verde, un espacio que fue puesto en valor y renovado en su totalidad” y que “se suma al playón deportivo que también fue recuperado y renovado por la gestión del intendente Vuoto, y de esta manera se formó un centro recreativo y deportivo para uso de la comunidad”.

“El plan de obras del Intendente contempla no solo poner en valor la zona céntrica de la ciudad, sino también todos los barrios”, enfatizó la parlamentaria.

Gabriel de la Vega, concejal de la ciudad, manifestó que “hay que felicitar al intendente Walter Vuoto y a su equipo de trabajo por la inauguración de un nuevo espacio comunitario. Hay un compromiso muy fuerte de la gestión a partir de la premisa del intendente de que haya una plaza en cada barrio”.

“Uno recuerda lo que era este espacio antes y lo que es hoy y es maravilloso, los vecinos están muy emocionados”, enfatizó.

Finalmente, el edil observó que la plaza “lleva el nombre de un trabajador municipal que era un hombre muy comprometido con la comunidad y con sus vecinos”.

Loida Aurora Pérez Pino, esposa de Antonio Ríos, sostuvo muy emocionada que “es un reconocimiento muy lindo porque Antonio luchó mucho por esta placita, para que estuviera como está hoy”.

Recordó que el espacio “había sufrido muchos daños pero él insistió, el intendente Vuoto le dijo que se iba a hacer todo nuevo y cumplió”.

Por último, expresó que “Antonio siempre se preocupó para que los chicos tuvieran un espacio en el que jugar y en el que hacer deportes, y hoy tenemos la plaza y el playón”.

A su vez, el secretario general de ATE, Carlos Córdoba, mencionó que “estamos muy contentos con este reconocimiento del intendente Vuoto a Antonio Ríos”, el cual “nos insta a seguir trabajando y luchando como lo hacía Antonio para que los pibes tengan un espacio para disfrutar”.