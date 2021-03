Se llevó adelante la II Sesión Ordinaria El Concejo Deliberante realizó la Sesión de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Río Grande.- Este miércoles los concejales llevaron adelante la II Sesión Ordinaria en la cual pusieron a consideración una variada cantidad de proyectos impulsados desde los distintos Bloques que integran el Cuerpo de Concejales como así también por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Cabe remarcar que la segunda sesión ordinaria de cada año de este Concejo Deliberante será llamada ‘Sesión de la Memoria por la Verdad y la Justicia’, proyecto de resolución presentado por la concejal Miriam Mora que fue aprobado durante el año 2019, fijándose en el calendario de sesiones ordinarias de cada período legislativo el día 24 de marzo como fecha de realización de la segunda sesión ordinaria, siendo que el objetivo es el tratamiento discusión, difusión, programas, charlas, debates y demás acciones e iniciativas atinentes a la Formación Democrática y la responsabilidad e identidad ciudadana.

La Sesión fue presidida por el presidente de la institución, concejal Raúl von der Thusen, participando también de la misma los concejales Miriam Mora, Javier Calisaya, Hugo Martínez, Cintia Susñar, Walter Campos, Walter Abregú, Pablo Llancapani, y Diego Lassalle. Donde luego del izamiento del Pabellón Nacional, que estuvo a cargo de los ediles Calisaya, y Llancapani, se entonaron las estrofas del Himno Nacional, y posteriormente se dio inicio a la sesión con el momento de los homenajes, donde en esta ocasión, además de los ediles, también participaron la diputada nacional Mabel Caparros, Daniel Guzmán, y la Dra. Cristina Aguado, quienes expusieron palabras en el marco del día de la memoria.

Homenaje en el marco del día de la Memoria

El presidente de la institución, concejal Raúl von der Thusen, recordó que

“esta sesión de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue un proyecto que se aprobó en la gestión anterior por iniciativa de la concejal Miriam Mora, y sinceramente estoy muy orgulloso que esta casa legislativa lleve adelante la sesión en este día tan especial para todos los argentinos, recordando lo que sucedió aquel 24 de marzo de 1976, por lo cual poder recordar y visibilizar palabras como memoria, verdad, justicia para los argentinos no son poca cosa, y que hoy 24 de Marzo tenemos presente, y que nos acompañan desde hace más de cuatro décadas, haciéndonos saber que no debemos olvidar esa parte de nuestra historia tan aberrante que tuvimos, para avanzar hacia un futuro donde no cometamos los mismos errores”.

Por su parte la concejal Miriam Mora señaló que “así como como tuvimos la primera sesión en la carpa de la Dignidad, hoy tuvimos esta primera sesión, que será todos los 24 de marzo, para que todos puedan venir a exponer y poner palabra sobre lo sucedido en 1976, como hoy lo hicieron la diputada nacional Mabel Caparros, Daniel Guzmán, y si bien esperábamos una convocatoria mayor, pero debido a la pandemia y a la cuestión sanitaria que estamos viviendo, no pudimos contar con algunas organizaciones, pero la verdad que lo sucedido hoy en el Concejo Deliberante es muy importante, y veremos en qué más podemos seguir trabajando desde la institución en este sentido”.

Asimismo la edil sostuvo que “son más de 30 mil los desaparecidos, esta investigado, y certificado, como así también el apoyo que tuvo la dictadura militar de las grandes empresas de aquel entonces, que lo siguen siendo hoy en día, en como trabajaron y acompañaron la persecución, la entrega, y la desaparición de personas fue terrible, está certificado, y esta todo en las investigaciones”.

En tanto el concejal Calisaya sostuvo que “hoy estamos recordando y homenajeando a los 30 mil compañeros detenidos durante la última dictadura militar”, dijo, al tiempo que recordó que “en aquel entonces se intentó instaurar un proyecto económico de concentración de riquezas en pocas manos mediante el terrorismo de Estado, desaparición de personas, y la verdad que eso nos tiene que movilizar, más allá de la cuestión triste, y la noche oscura que vivió nuestro país durante varios años”.

Del mismo modo manifestó que “hoy es importante que las instituciones y los militantes políticos podamos discernir, más allá del dolor y la tristeza que nos ahonda en esta fecha”.

Calisaya resaltó que “es importante abordar como argentino no volver atrás, no volver a ese pasado oscuro en el cual se llevaron por delante todos los derechos humanos, y reconocer a un hombre importante para la democracia como lo fue Carlos Kirchner, quien como Presidente de la Nación pidió perdón por tantos años de olvido, y de silencio por parte del Estado nacional, mientras las familias en soledad estaban reclamando frente a la Justicia sobre sus hijos y nietos desaparecidos, y se ha podido instalar a los Derechos Humanos y a los juicios por los delitos de lesa humanidad como parte central de las políticas del Estado nacional”.

También dijo que “los desaparecidos fueron detenidos por su actividad política en los partidos políticos, en las escuelas, en las Universidades, en los barrios, en los sindicatos, y tenía que ver con que desarmar y desorganizar una juventud o una generación que venía romper el orden social establecido, y además también poder abrazar la lucha de las madres que con tanto dolor y a pesar de los años y de estar muchas en silla de ruedas o con bastones, movilizan todo el sentimiento argentino en la defensa de los Derechos Humanos y en seguir la lucha para que no quede impune”.

El edil expresó que “también hay que hacer un llamado al Poder Judicial para que acelere los juicios, donde en todo este tiempo tenemos victimas que están muriendo sin Justicia, y también victimarios que están quedando impunes”.

Por último enunció que “aquellos que hemos nacido en democracia, la verdad que nos toca ser continuadores de la lucha, defender ese gran consenso de defensa de la democracia, donde todos podemos defender la libertad de expresión, la libertad de pensar y de participar políticamente, disentir, discutir, y poder resolverlo también en los ámbitos democráticos, lo cual es importante que en una casa democrática que hoy lo estemos llevando adelante en una sesión en un 24 de marzo”.

Finalmente el concejal Hugo Martínez expuso que “cuando hablamos de memoria, el pueblo argentino tiene mucha experiencia que tiende a dejar olvidada en las coyunturas de las emergencias, pero lo cierto es que esto es un proceso histórico en donde los poderes centrales el mundo utilizan a los países y regiones periféricas para hacerse de sus riquezas naturales, de su producción, y de utilizar las manos de obras para las producciones más baratas, lo vemos por ejemplo en el sur asiático, como así también en muchos países de Latinoamérica, y en Argentina cuando los gobierno han podido darle una gran capacidad de desarrollo a sus trabajadores, vienen los golpes de Estado por parte de las embajadas de los países centrales a deteriorar la capacidad productiva, y el salario de los trabajadores”.

Por tal motivo explicó que “cuando hablamos de memoria, tenemos que saber porque del golpe de Estado de marzo del 76, y tiene que ver con el desarrollo, y con la inclusión social, en ese sentido nuestro país ha encontrado un mecanismo de desarrollo con inclusión social, y un sistema financiero autónomo que le permitía ese desarrollo y esa justicia social, esto pega en el corazón del sistema financiero internacional, y es el motivo fundamental de los golpes de Estado, no solo en Argentina, sino en todo Latinoamérica, y son las bases fundamentales del compacto grupo de derecha, de capitalistas que atentan contra todo gobierno popular, creo que este es el fondo de la cuestión, y en el medio los muertos los pone el pueblo, por lo cual es necesario tener en cuenta que la soberanía, que es fundamental para nosotros como fueguinos, debemos tener en cuenta que no va haber soberanía en la práctica sino hay desarrollo, en pos del desarrollo es nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia”.

Caparros, Guzmán y Aguado expusieron en el Concejo Deliberante en el marco del día de la Memoria

La primera en hacer uso de la palabra fue la diputada nacional, y concejal (MC) Mabel Caparrós quien destacó la iniciativa del Concejo Deliberante de ceder espacio para “buscar la verdad, la Justicia y no perder la memoria”, tras lo cual recordó que “después de terminar la secundaria en el año ´73, pertenecíamos a una generación de militantes con mucha participación política y en espacios sociales”.

Por lo cual en base a su experiencia consideró que la Dictadura que ejerció el Poder a partir de 1976 llevó adelante “una masacre” y visiblemente emocionada aseguró que en la actualidad aún “me cuesta mucho hablar de esto porque hemos perdido a muchos compañeros, familiares y empezó una noche oscura para la Argentina”.

Asimismo elogió “a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que durante 45 años reclamaron y lucharon” y opinó que a su entender “hay más de 30 mil desaparecidos porque hubo mucha burocracia judicial al servicio de la dictadura”, por lo cual pidió “no repetir ni olvidar” aquellos años oscuros.

Posteriormente hizo uso de la palabra el ex combatiente y veterano de Guerra, Daniel Guzmán quien señaló que “una de las principales deudas que aun la democracia no ha saldado y que ha dejado la dictadura militar sigue siendo los crímenes de guerra de los cuales fueron víctimas los soldados que estuvieron en las Islas Malvinas durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982”.

Asimismo recordó que en Argentina “llevamos 39 años sin que la Justicia alcance a los delitos cometidos en la guerra de Malvinas y esto es doloroso porque parece que los soldados hubieran sido parte de la dictadura, cuando en realidad somos los representantes del pueblo en la Guerra y debieron pasar 33 años para que se desclasifiquen los archivos de la guerra”.

Finalmente hizo uso de la palabra la Dra. Cristina Aguado quien habló en nombre de la Red por el Derecho a la Identidad de Tierra del Fuego, dando cuenta de las “tristes estadísticas que dejó el paso de la última dictadura militar en la Argentina”.

Además, opinó que “los ideales que llevaba esta juventud que fue diezmada, desde el 76 al 83, siguen fluyendo irreverentes, están sueltos en cada marcha, alzan la vos ante cada reclamo que se considera justo, son los brotes de las flores que fueron arrancadas por la Dictadura”.

Proyectos presentados por los distintos Bloques

Desde el bloque del Partido Ciudadanos que integran los concejales Raúl von der Thusen y Cintia Susñar, los ediles aprobaron a propuesta del Presidente del Cuerpo un proyecto de ordenanza sobre cartelería de seguridad vial para el barrio ‘Altos de la Estancia’, instruyéndose al Ejecutivo Municipal para que coloque un cartel de señalización vertical reglamentaria R.2 ‘Contramano’ sobre el inicio del boulevard que se encuentra en la intersección de las arterias Vicenzo Bellini, Joan Miró y Antonio Vivaldi. Asimismo se solicita al Municipio que coloque un cartel de señalización vertical reglamentaria I.22(e) ‘Direcciones Permitidas’ sobre el distribuidor de tránsito triangular que se encuentra en la intersección de las arterias Vicenzo Bellini, Joan Miró y Antonio Vivaldi, como así también se le requiere que coloque cuatro reductores de velocidad homologados con sus correspondientes señalizaciones verticales sobre la arteria Antonio Vivaldi -en ambos sentidos de circulación- treinta metros antes de las intersecciones con las arterias Joan Miró y Vicent Van Gogh.

Junto a la concejal Mora, los ediles también aprobaron un proyecto de ordenanza por el cual se le da denominación a las calles del ‘Barrio Norte’ comprendidas en la Sección P, Macizos 65 – 83 de la siguiente manera calle sin nombre 224 (VGM Larrosa Pedro Florentino), calle sin nombre 369 (VGM Luna Mario Ramón), calle sin nombre 370 (VGM Sevilla Luis Guillermo), calle sin nombre 371 (VGM Gabrielli Fabián Mario), calle sin nombre 372 (VGM Reyes Lobos José), calle sin nombre 373 (VGM Falcón Miguel Ángel), calle sin nombre 374 (VGM Cisneros Mario Antonio), calle sin nombre 375 (VGM Cao Julio Rubén), calle sin nombre 376 (VGM Ugalde Daniel Alberto), calle sin nombre 378 (VGM Austin Ricardo Andrés), calle sin nombre 379 (VGM Leyes Roberto).

Partido Forja

A proposición de la concejal Mora, los ediles sancionaron un proyecto de ordenanza a través del cual se convoca al Concurso Público “Río Grande Cien Años”, a los fines del diseño del imagotipo o isologo que represente el aniversario Centenario de la ciudad de Río Grande, el que será expuesto en todos los eventos culturales, educativos, deportivos y recreativos, publicidad estática y audiovisual a realizarse con motivo de los cien años. Podrán participar del Concurso Público todos los habitantes de la localidad que acrediten una residencia mínima de diez años, de acuerdo con las constancias que surjan del documento de identidad, siendo que la participación podrá ser individual o grupal, y en cualquiera de los casos deberá presentarse un diseño, siendo que la autoridad de aplicación: será la Dirección de Gestión y Participación Ciudadana, a cuyo fin queda facultada para arbitrar medios necesarios para el cumplimiento de la misma.

También a propuesta de la concejal, fueron aprobadas sendas declaraciones de interés, por un lado se declaró beneplácito por mes antártico Decreto Provincial Nº 0343/21, el cual declara al “Mes Antártico al período comprendido entre el 22 de febrero y el 22 de marzo de cada año en el ámbito Provincial, en conmemoración del primer izamiento (1904) del pabellón Nacional en el Continente Blanco y la inauguración de la primera estación permanente en la Isla Laurie (Islas Orcadas del Sur), aniversario que tendrá por objeto desarrollar actividades destinadas a la comunidad en general, referidas al Departamento Antártida Argentina, a modo de afianzar nuestro carácter bicontinental y consolidar nuestra identidad provincial”.

Por otro lado declararon de Interés Educativo y Cultural Municipal la obra infantil “Pipino el pingüino, el monstruo y las Islas Malvinas” del autor Claudio J. Garbolino y diseñado por Antonella Garbolino, cuya obra representa un importante papel en el proceso de malvinización en toda la Nación y contribuye a reafirmarlo en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por su parte, a propuesta del concejal Calisaya, los ediles aprobaron la colocación de un reductor de velocidad homologado y su correspondiente señalización vertical sobre la calle Mirko Milosevic a diez metros antes de su intersección con la calle Brigada de Infantería Marina 1, por lo que se instruye al Ejecutivo Municipal a que se proceda a instalar la señalización horizontal y vertical correspondiente a Rotonda y Pare, sobre la calle Mirko Milosevic a no menos de diez metros antes de su intersección con la calle Brigada de Infantería Marina 1.

Otro de los proyectos del concejal que fue aprobado fue la colocación y reparaciones de garitas en el barrio de Chacra II para que el Municipio proceda a la colocación de una garita de espera del transporte público de pasajeros de colectivo en la intersección de las calles Teniente 1° Bernhardt y Aeroposta Argentina, como así también proceda a realizar las reparaciones necesarias para identificar la parada de transporte público de pasajeros en la intersección de la calle Patagonia y Luro Cambaceres. Asimismo el Ejecutivo Municipal deberá realizar las reparaciones necesarias para garantizar un uso óptimo de la garita de espera del transporte público de pasajeros ubicada en la calle Prefectura Naval en su intersección con la Av. San Martin.

A proposición del concejal Campos, los ediles sancionaron el proyecto de ordenanza a través del cual se organizará en la ciudad de Río Grande en el marco del Centenario los concursos de ilustración, o pintura, literarios y escultura, siendo las temáticas a elección Ariela la Botera’, ‘El Padre Zink, cura Gaucho’, ‘Vuelta a la Tierra del Fuego’, ‘La Carrera de la Hermandad’, ‘Malvinas Argentinas’, ‘Virginia Choquintel’.

El proyecto establece que los materiales para la confección son a libre elección de los participantes como así también los procedimientos y los recursos.

Por su parte se declaró de interés municipal el “Segundo Festival Internacional

Iberoamericano Tierra de Teatro – La historia de un pueblo” presentada por el concejal Lassalle.

Bloque Frente de Todos- PJ

Desde el bloque del Frente de Todos, los ediles aprobaron el proyecto de ordenanza del concejal Abregú por el cual se adhiere a la Ley Nacional 27.592 ‘Ley Yolanda’, estableciéndose la capacitación en la temática de ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y cambio climático para todas los funcionarios municipales que integran el departamento Ejecutivo, Legislativo y de Contralor Municipal, siendo que la Autoridad de aplicación de la presente será la Secretaría de Desarrollo Económico y de Ambiente.

Bloque Movimiento Popular Fueguino

A solicitud del concejal Llancapani, los ediles sancionaron el proyecto de comunicación por el cual se solicita a los miembros de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación Argentina que procedan a la sanción de ley declarando Patrimonio Histórico Nacional a la antigua casa ubicada en calle Av. San Martín N° 261 (ex Juzgado de Paz).

Expedientes de la Audiencia Pública

Por otro lado los concejales aprobaron en segunda lectura el expediente N° 003/2021 por el cual se desafecta del uso público el espacio verde en sección F, macizo 93 B, y afecta a vecinos en situación de ocupantes irregulares en límites del barrio de las aves en chacra XI, de esta manera se está dando solución a más de veinte familias que comparten terrenos en este barrio de la ciudad.

Cabe remarcar que el pasado 11 de diciembre de 2020 el proyecto presentado por el concejal Von der Thusen a través del bloque del partido Ciudadanos fue aprobado en primera lectura en sesión especial.

También aprobaron en segunda lectura el expediente N° 001/2021por el que se desafecta

del uso público el Espacio Verde identificado catastralmente como Parcela 27 del Macizo 110 de la Sección H, ubicado entre las calles las calles J.D. Perón, H. J. Campora, Pje. Esperanza, Pje. Ministro Fernando García y Pje. Nuestra Sra. de Lujan de la ciudad de Río Grande con una superficie de 2.210,60 m².

Asimismo aprobaron el expediente N° 002/2021 por la cual se desafectó del uso del espacio verde en sección k, macizo 221 y adjudica a la Cooperativa Eléctrica para la construcción de una sala de sepelio en la Margen Sur y oficinas de servicio.

Dictámenes

Los ediles también aprobaron distintas iniciativas que se encontraban en comisión, como por ejemplo fue el dictamen N°01/2021, origen Frente de Todos -PJ, presentado por el concejal Hugo Martínez con relación a la creación del Paseo Costero Gaucho Rivero que se emplazará en el área denominada zona especial de interés ambiental que se sitúa entre las calles Beauvoir, Elcano, y Dr. Pacheco, y se le solicita al Ejecutivo para que proceda a planificar, diseñar, y ejecutar la obra.

Asimismo aprobaron el dictamen N°02/2021, origen Forja, presentado por el Campos, a través del cual se creó el Digesto Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud, destinado a la recopilación de Tratados Internacionales, Legislación, Nacional, Provincial y Municipal de la ciudad de Río Grande. Además se dispone la creación de un vínculo o link destacado en la portada de la página

Web oficial del Concejo Deliberante a través de los cuales se pueda consultar el “Digesto

Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud”.

Departamento Ejecutivo Municipal

Los ediles también aprobaron distintos proyectos envidos desde el Ejecutivo Municipal, entre ellos el convenio de cesión de uso celebrado entre el Club Social y Deportivo “Los Ñires” y el Municipio.

Asimismo fueron ratificados los convenios celebrados entre el Concejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Municipio de la ciudad, como así también el convenio celebrado entre la Secretaría del Culto de la República Argentina y el Municipio.