SE DESMIENTE SUPUESTO HACKEO DE DATOS VENTURA: “DEJEN DE JUGAR CON LA GENTE, DEDIQUENSE A GOBERNAR”

El subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad, Gustavo Ventura explicó que “la Tarjeta +U seguirá ampliandose por la provincia, por más que a algunos no les guste. La decisión de la gente es lo más importante, y la gente está eligiendo a esta tarjeta, así como los comercios que día a día se suman. Lo importante es lograr la reactivación de la economía local y acompañar a las familias en su economía doméstica. Si a alguien le molesta esto, en lugar de hacer estas operaciones de prensa mentirosas, podrían tratar de aportar soluciones y acompañar estas acciones, que son realizadas desde la buena fe y con la mayor repsonsabilidad”.

Ventura pidió a los vecinos y vecinas “tranquilidad porque hay absoluto resguardo de los datos y no hay información sensible, que comprometa a nadie. Igualmente, la seguridad de los datos es algo que es muy importante para nosotros y que en ningún momento fue vulnerado. La información es absolutamente falsa”.

Por último, Ventura explicó que “es un dilema a veces responder o no a portales que trabajan desde el anonimato, en este caso es importante hacerlo porque se trata de una operación burda que juega con las políticas que ayudan a la gente, y además desconocen aspectos claves del programa, que además son públicos. Y además claramente hay un interés político en desacreditar y asustar a la gente, yo les pediría que se pongan a gobernar. Por eso queremos llevarles tranquilidad de que es absolutamente falso lo que se publicó”.